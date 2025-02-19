"Ви були там три роки". Трамп критикує Зеленського в тому, що РФ досі воює проти України

Трамп хоче, щоб люди більше не гинули, і йому все одно – українці це чи російські окупанти

Дональд Трамп (Фото: AARON SCHWARTZ / ЕРА)

Президент США Дональд Трамп розкритикував українську владу у тому, що російське повномасштабне вторгнення все ще триває. На пресконференції в Мар-а-Лаго він висловився щодо відсутності представників України на переговорах США і РФ у Саудівській Аравії.

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"Сьогодні я почув (ймовірно, від президента Володимира Зеленського. – Ред.): "Ну що ж, нас не запросили". Що ж, ви були три роки там. Ви мали закінчити це за три роки. Вам ніколи не слід було починати, ви мали укласти угоду", – заявив Трамп.

Він також вчергове сказав, що хоче миру і "щоб всі ці люди більше не гинули".

Президент США наголосив, що гинуть як українці, так і росіяни, але "неважливо, звідки вони".

"Я думаю, я маю силу закінчити цю війну. Я думаю, все йде дуже добре (переговорний процес. – Ред.)", – додав Трамп.

18 лютого 2025 року у Саудівській Аравії пройшли переговори між США та Росією. Американська делегація розглядала зустріч як первинний контакт, щоб зрозуміти, як налаштована Москва в питанні переговорів.

Сторони домовилися створити переговорні групи щодо припинення війни.

Україна не брала участі у переговорах у Саудівській Аравії. Зеленський заявив, що не визнаватиме будь-яких домовленостей, досягнутих без участі України.

Візит українського президента до Саудівської Аравії був запланований на цей самий день, 18 лютого. Проте він переніс його на 10 березня.

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