Лавров і Ушаков вилітають в Ер-Ріяд за дорученням Путіна, 18 лютого вони проведуть переговори з представниками адміністрації Трампа

Сергій Лавров (фото: ЕРА)

Від Росії на зустріч із представниками США до Саудівської Аравії поїдуть міністр закордонних справ Сергій Лавров та радник російського диктатора Юрій Ушаков. Про це повідомив речник Володимира Путіна Дмитро Пєсков.

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Державні пропагандистські медіа країни-агресорки написали, що Лавров і Ушаков вилітають в Ер-Ріяд за дорученням Путіна, де у вівторок, 18 лютого, проведуть зустріч із представниками США.

За словами Пєскова, зустріч буде присвячена "насамперед відновленню загального комплексу російсько-американських відносин, а також підготовці можливих переговорів щодо українського врегулювання та організації зустрічі двох президентів".