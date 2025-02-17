Путін відправив на переговори з американцями до Саудівської Аравії Лаврова та Ушакова
Від Росії на зустріч із представниками США до Саудівської Аравії поїдуть міністр закордонних справ Сергій Лавров та радник російського диктатора Юрій Ушаков. Про це повідомив речник Володимира Путіна Дмитро Пєсков.
Державні пропагандистські медіа країни-агресорки написали, що Лавров і Ушаков вилітають в Ер-Ріяд за дорученням Путіна, де у вівторок, 18 лютого, проведуть зустріч із представниками США.
За словами Пєскова, зустріч буде присвячена "насамперед відновленню загального комплексу російсько-американських відносин, а також підготовці можливих переговорів щодо українського врегулювання та організації зустрічі двох президентів".
- 12 лютого 2025 року, після розмови з Путіним телефоном, президент США Трамп заявив, що очікує неодноразових особистих зустрічей із ним. Американський президент припустив, що, ймовірно, спочатку вони зустрінуться в Саудівській Аравії.
- 14 лютого МЗС Саудівської Аравії заявило про готовність провести зустріч Трампа і Путіна.