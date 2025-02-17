Путин отправил на переговоры с американцами в Саудовскую Аравию Лаврова и Ушакова

Лавров и Ушаков вылетают в Эр-Рияд по поручению Путина, 18 февраля они проведут переговоры с представителями администрации Трампа

Сергей Лавров (фото: ЕРА)

От России на встречу с представителями США в Саудовскую Аравию поедут министр иностранных дел Сергей Лавров и советник российского диктатора Юрий Ушаков. Об этом сообщил спикер Владимира Путина Дмитрий Песков.

Государственные пропагандистские медиа страны-агрессора написали, что Лавров и Ушаков вылетают в Эр-Рияд по поручению Путина, где во вторник, 18 февраля, проведут встречу с представителями США.

По словам Пескова, встреча будет посвящена "прежде всего восстановлению всего комплекса российско-американских отношений, а также подготовке возможных переговоров по украинскому урегулированию и организации встречи двух президентов".