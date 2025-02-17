Путин отправил на переговоры с американцами в Саудовскую Аравию Лаврова и Ушакова
От России на встречу с представителями США в Саудовскую Аравию поедут министр иностранных дел Сергей Лавров и советник российского диктатора Юрий Ушаков. Об этом сообщил спикер Владимира Путина Дмитрий Песков.
Государственные пропагандистские медиа страны-агрессора написали, что Лавров и Ушаков вылетают в Эр-Рияд по поручению Путина, где во вторник, 18 февраля, проведут встречу с представителями США.
По словам Пескова, встреча будет посвящена "прежде всего восстановлению всего комплекса российско-американских отношений, а также подготовке возможных переговоров по украинскому урегулированию и организации встречи двух президентов".
- 12 февраля 2025 года, после телефонного разговора с Путиным, президент США Трамп заявил, что ожидает неоднократных личных встреч с ним. Американский президент предположил, что, по всей вероятности, сначала они встретятся в Саудовской Аравии.
- 14 февраля МИД Саудовской Аравии заявил о готовности провести встречу Трампа и Путина.