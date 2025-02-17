США сначала будут говорить с россиянами, а потом уже с украинцами – NBC

Собеседники американских журналистов подтвердили, что на встрече в Саудовской Аравии украинцев не будет

Майк Уолтц (Фото: ЕРА / AARON SCHWARTZ)

США намерены сначала провести двустороннюю встречу с Россией, затем двустороннюю встречу с Украиной, а затем – совместные переговоры. Об этом сообщает NBC News со ссылкой на двух неназванных официальных лиц США.

Комментируя встречу в Саудовской Аравии госсекретаря США Марко Рубио, советника по национальной безопасности Майка Уолта и спецпосланника на Ближнем Востоке Стива Виткоффа с россиянами, собеседники подтвердили, что представителей от Украины там не будет.

"Все это означает, что мы работаем с обеими сторонами [Россией и Украиной] одинаково. Мы хотим покончить с убийствами и идти к крепкому миру", – сказал один из собеседников.

Президент Владимир Зеленский неоднократно подчеркивал важность того, чтобы переговоры сначала проходили между Украиной и США, а потом уже – с Россией.