США сначала будут говорить с россиянами, а потом уже с украинцами – NBC
США намерены сначала провести двустороннюю встречу с Россией, затем двустороннюю встречу с Украиной, а затем – совместные переговоры. Об этом сообщает NBC News со ссылкой на двух неназванных официальных лиц США.
Комментируя встречу в Саудовской Аравии госсекретаря США Марко Рубио, советника по национальной безопасности Майка Уолта и спецпосланника на Ближнем Востоке Стива Виткоффа с россиянами, собеседники подтвердили, что представителей от Украины там не будет.
"Все это означает, что мы работаем с обеими сторонами [Россией и Украиной] одинаково. Мы хотим покончить с убийствами и идти к крепкому миру", – сказал один из собеседников.
Президент Владимир Зеленский неоднократно подчеркивал важность того, чтобы переговоры сначала проходили между Украиной и США, а потом уже – с Россией.
- 12 февраля, после разговора с Путиным по телефону, Трамп заявил, что ожидает неоднократных личных встреч с ним. Американский президент предположил, что, по всей вероятности, сначала они встретятся в Саудовской Аравии.
- 14 февраля МИД Саудовской Аравии заявило о готовности провести встречу Трампа и Путина.