США спочатку говоритимуть із росіянами, а потім вже з українцями – NBC

Співрозмовники американських журналістів підтвердили, що на зустрічі у Саудівській Аравії українців не буде

Майк Волтц (Фото: ЕРА / AARON SCHWARTZ)

США мають намір спочатку провести двосторонню зустріч з Росією, потім двосторонню зустріч з Україною, а потім – спільні переговори. Про це повідомляє NBC News із посиланням на двох неназваних офіційних осіб США.

Коментуючи зустріч у Саудівській Аравії держсекретаря США Марко Рубіо, радника із національної безпеки Майка Волтца та спецпосланника на Близькому Сході Стіва Віткоффа із росіянами, співрозмовники підтвердили, що представників від України там не буде.

"Усе це означає, що ми працюємо з обома сторонами [Росією та Україною] однаково. Ми хочемо покласти край вбивствам і йти до міцного миру", – сказав один із співрозмовників.

Президент Володимир Зеленський неодноразово наголошував на важливості того, щоб переговори спочатку відбувались між Україною і США, а потім вже – з Росією.