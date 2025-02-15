Зеленський: Україну не запрошували на зустріч представників США та Росії у Саудівській Аравії
Президент Володимир Зеленський заявив, що Україну не запрошували на можливу зустріч представників США та Росії у Саудівській Аравії, що має відбутися наступного тижня. Про це він розповів під час спілкування з журналістами на Мюнхенській безпековій конференції.
Голова держави зазначив, що Україна не отримувала жодних таких запрошень.
"І для мене якось дивно говорити у цьому випадку і в такому форматі, якщо до цього ми не мали жодних переговорів між нами та нашими стратегічними партнерами. Наскільки я пам'ятаю, Росія не є нашим стратегічним партнером", – заявив Зеленський.
Можливо, він натякнув на те, що США не обговорювали з Україною їхню майбутню зустріч з росіянами.
Агенція Bloomberg з посиланням на анонімні джерела заявляє, що наступного тижня в Саудівській Аравії планують зустрітися радники з питань національної безпеки США та Росії.
Співрозмовники медіа стверджують, що ця зустріч має підготувати ґрунт для майбутнього саміту диктатора Володимира Путіна та президента Дональда Трампа, на якому обговорюватиметься припинення війни проти України. Водночас такий захід нібито має відбутися вже наприкінці лютого.
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