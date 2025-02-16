Топпосадовці адміністрації Трампа вирушають до Саудівської Аравії на переговори щодо України
Стів Віткофф (Фото: ЕРА/JIM LO SCALZO)

Держсекретар США Марко Рубіо, радник із національної безпеки Майк Волтц та спецпосланник на Близькому Сході Стів Віткофф вирушають 16 лютого до Саудівської Аравії для переговорів про завершення російсько-української війни. Про це пише низка американських медіа, зокрема NBC News.

Переговори в Саудівській Аравії стануть одними з перших особистих зустрічей між російськими та американськими посадовцями за останні кілька років. Вони мають відбутися перед запланованою зустріччю президента США Дональда Трампа з російським диктатором Володимиром Путіним.

Віткофф підтвердив це в ефірі Fox News: "Я їду сьогодні ввечері. Я поїду туди з радником із національної безпеки, і ми будемо проводити зустрічі за вказівкою президента, і, сподіваюся, ми досягнемо дійсно хорошого прогресу".

Спецпосланець Трампа заперечив, що Україну було виключено з переговорів, але не уточнив, чи запрошували представників Києва. Президент Володимир Зеленський казав, що Україну не запрошували на цю зустріч.

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