Українська делегація прибула до Саудівської Аравії. Готується візит Зеленського

Делегація представила проєкти в енергетиці, сільському господарстві, інфраструктурі та можливості для інвестицій на пів мільярда доларів

Фото: Юлія Свириденко/Facebook

Українська делегація 16 лютого розпочала робочий візит до Саудівської Аравії, найближчим часом там буде президент Володимир Зеленський. Про це повідомила перша віцепрем'єр-міністерка, міністерка економіки Юлія Свириденко.

Долучайтесь до нас на Facebook та беріть участь в дискусіях

За її словами, делегація представила проєкти в енергетиці, сільському господарстві, інфраструктурі, а також "масштабні проєкти" у сфері державно-приватного партнерства і "привабливі приватизаційні можливості" загальним обсягом для інвестицій на пів мільярда доларів.

"У наступні дні матимемо десятки зустрічей, аби підготувати візит президента Володимира Зеленського до Саудівської Аравії. Зокрема готуємо підписання важливих економічних договорів із країнами регіону", – написала Свириденко.

Раніше агентство Reuters повідомляло, що американські та російські офіційні особи зустрінуться у Саудівській Аравії найближчими днями, щоб почати переговори, спрямовані на припинення війни РФ проти України. Зеленський заявив, що Україну не запрошували на цю зустріч.

12 лютого 2025 року стало відомо, що Трамп провів телефонну розмову з Путіним. Вони "домовилися працювати разом, дуже тісно, включно з відвідуванням країн один одного", написав президент США.

Згодом Трамп сказав, що, ймовірно, зустрінеться з диктатором РФ у Саудівській Аравії.

14 лютого МЗС Саудівської Аравії заявило про готовність провести зустріч Трампа і Путіна.