"Вы были там три года". Трамп критикует Зеленского в том, что РФ еще воюет против Украины

Трамп хочет, чтобы люди больше не гибли, и ему все равно – украинцы это или российские оккупанты

Дональд Трамп (Фото: AARON SCHWARTZ / ЕРА)

Президент США Дональд Трамп раскритиковал украинскую власть в том, что российское полномасштабное вторжение все еще продолжается. На пресс-конференции в Мар-а-Лаго он высказался об отсутствии представителей Украины на переговорах США и РФ в Саудовской Аравии.

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"Сегодня я услышал (вероятно, от президента Владимира Зеленского. – Ред.): "Ну что ж, нас не пригласили". Что ж, вы были три года там. Вы должны были закончить это за три года. Вам никогда не следовало начинать, вы должны были заключить соглашение", – заявил Трамп.

Он также в очередной раз сказал, что хочет мира и "чтобы все эти люди больше не погибали".

Президент США подчеркнул, что гибнут как украинцы, так и россияне, но "неважно, откуда они".

"Я думаю, у меня есть сила закончить эту войну. Я думаю, все идет очень хорошо (переговорный процесс. – Ред.)", – добавил Трамп.

18 февраля 2025 года в Саудовской Аравии прошли переговоры между США и Россией. Американская делегация рассматривала встречу как первоначальный контакт, чтобы понять, как настроена Москва в вопросе переговоров.

Стороны договорились создать переговорные группы по прекращению войны.

Украина не участвовала в переговорах в Саудовской Аравии. Зеленский заявил, что не будет признавать какие-либо договоренности, достигнутые без участия Украины.

Визит украинского президента в Саудовскую Аравию был запланирован на этот же день, 18 февраля. Однако он перенес его на 10 марта.

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