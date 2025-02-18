Зеленский перенес визит в Саудовскую Аравию на март. Ждет США в Киеве
Президент Владимир Зеленский решил перенести визит в Саудовскую Аравию. О своем решении он сообщил во время совместного брифинга с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом.
Главу государства спросили, планирует ли он встречу с американской делегацией, которая осталась в Саудовской Аравии после переговоров с россиянами.
Зеленский ответил, что Украина не хочет, чтобы за ее спиной что-то решали, что касается урегулирования войны.
"Нас не приглашали на эту российско-американскую встречу в Саудовской Аравии. Для нас это было сюрпризом. Я думаю, так же как и для многих. Мы из медиа увидели всю эту информацию", – сказал президент.
Он добавил, что ему не все равно, чтобы "партнеры о нас что-то лишнее подумали".
"А мы абсолютно честны, открыты. Я не хочу совпадений. И потому я не поеду в Саудовскую Аравию", – заявил президент.
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