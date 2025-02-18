Представители США и РФ завершили встречу. Договорились о переговорных группах по Украине

Российская и американская делегации в Эр-Рияде (Фото: ЕРА)

В Саудовской Аравии завершились переговоры между представителями России и США. Стороны договорились создать переговорные группы по прекращению войны в Украине, сообщила пресс-секретарь Госдепартамента Соединенных Штатов Темми Брюс, которую цитирует Reuters.

По ее словам, делегации двух стран договорились создать "группы высокого уровня" для переговоров по Украине, чтобы как можно быстрее завершить войну "способом, который будет устойчивым и приемлемым для всех", отметила она.

Также США и Россия планируют обсудить будущее сотрудничество в сферах общего геополитического интереса и возможности для экономического и инвестиционного партнерства, которые могут появиться после завершения конфликта в Украине, добавила представитель Госдепа.

"Президент Трамп хочет остановить убийства; Соединенные Штаты хотят мира и используют свою силу в мире, чтобы объединить страны. Президент Трамп является единственным лидером в мире, который может убедить Украину и Россию согласиться с этим", - добавила Брюс.

Принимавший участие в переговорах советник по внешней политике российского диктатора Юрий Ушаков заявил, что встреча прошла "неплохо", и что Россия и США договорились учитывать интересы друг друга.

В то же время Ушаков отметил, что пока рано говорить о сближении позиций Москвы и Вашингтона, хотя этот вопрос обсуждали во время встречи. По его словам, делегации имели "очень серьезный разговор" по всем актуальным вопросам.