Глава Rheinmetall: Европа оказалась за "детским столом" в переговорах, сама виновата

Паппергер настроен скептически по поводу переговоров, но подчеркнул, что европейцы сами виноваты в том, что оказались в такой позиции

Армин Паппергер (Фото: Friedemann Vogel/EPA)

Европейские страны остались за "детским столом" в переговорах о завершении российско-украинской войны из-за десятилетий недостаточных инвестиций в оборону. Такое мнение высказал генеральный директор немецкого производителя оружия Rheinmetall Армин Паппергер в интервью Financial Times.

Он заявил, что Европа сама виновата в том, что ее якобы отстранили от переговоров президента США Дональда Трампа о прекращении войны.

"Если вы не инвестируете, если вы не сильны, они обращаются с вами, как с детьми. Это было очень удобно для европейцев за последние 30 лет сказать: "Хорошо, тратьте 1% [ВВП на оборону], это хорошо", – сказал он.

Следствием такой позиции, считает Паппергер, стало то, что европейцы стали "как дети, посаженные за отдельный стол", в то время как США и Россия ведут дискуссии о будущем Украины.

"Если родители обедают, дети должны сидеть за другим столом", – сказал он.

В то же время Паппергер выразил сомнение, что мирные переговоры Трампа действительно заставят Россию остановить огонь.

18 февраля в Саудовской Аравии начались переговоры между США и Россией. Американская делегация рассматривает встречу с представителями РФ как первичный контакт, который поможет понять, настроена ли Москва на переговоры о завершении войны против Украины.

США намерены сначала провести двустороннюю встречу с Россией, затем двустороннюю встречу с Украиной, а затем – совместные переговоры.

В то же время главы МИД Франции, Великобритании, Испании, Италии, Польши, Германии, Евросоюза и Украины выступили с общим заявлением о необходимости их участия в дальнейших переговорах.