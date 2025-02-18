Глава Rheinmetall: Європа опинилась за "дитячим столом" у переговорах, сама винна

Паппергер налаштований скептично щодо переговорів, але наголосив, що європейці самі винні у тому, що опинились у такій позиції

Армін Паппергер (Фото: Friedemann Vogel/EPA)

Європейські країни залишилися за "дитячим столом" у переговорах про завершення російсько-української війни через десятиліття недостатніх інвестицій в оборону. Таку думку висловив генеральний директор німецького виробника зброї Rheinmetall Армін Паппергер в інтерв'ю Financial Times.

Він заявив, що Європа сама винна в тому, що її нібито відсторонили від переговорів президента США Дональда Трампа щодо припинення війни.

"Якщо ви не інвестуєте, якщо ви не сильні, вони поводяться з вами, як з дітьми. Це було дуже зручно для європейців протягом останніх 30 років сказати: "Добре, витрачайте 1% [ВВП на оборону], це добре", – сказав він.

Наслідком такої позиції, вважає Паппергер, стало те, що європейці стали, "як діти, посаджені за окремий стіл", у той час, як США та Росія ведуть дискусії щодо майбутнього України.

"Якщо батьки обідають, діти мають сидіти за іншим столом", – сказав він.

Водночас Паппергер висловив сумнів у тому, що мирні переговори Трампа справді змусять Росію зупинити вогонь.

18 лютого у Саудівській Аравії розпочалися переговори між США та Росією. Американська делегація розглядає зустріч з представниками РФ як первинний контакт, який допоможе зрозуміти, чи налаштована Москва на переговори про завершення війни проти України.

США мають намір спочатку провести двосторонню зустріч з Росією, потім двосторонню зустріч з Україною, а потім – спільні переговори.

Водночас глави МЗС Франції, Великої Британії, Іспанії, Італії, Польщі, Німеччини, Євросоюзу та України виступили зі спільною заявою про необхідність їхньої участі у подальших переговорах.