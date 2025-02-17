Зеленський: Україна не візьме участі у перемовинах Росії та США в Саудівській Аравії

Президент наголосив, що Україна не буде визнавати домовленості щодо неї, досягнуті без її участі

Володимир Зеленський (Фото: PAWEL SUPERNAK / EPA)

Президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна не братиме участі у переговорах між США та Росією в Саудівській Аравії та не буде визнавати будь-які домовленості про неї, досягнуті без її участі. Слова глави держави на пресконференції передає агенція Інтерфакс-Україна.

"Україна не братиме [участі]. Україна про це нічого не знала. А Україна розцінює будь-які переговори про Україну без України [такими], які не мають результату. І ми не можемо визнавати будь-які речі або будь-які домовленості про нас без нас. І ми не будемо такі домовленості визнавати", – розповів Зеленський.

На його думку, у російсько-американських перемовинах у Саудівській Аравії є двосторонній трек, і ці країни "мають на це право, якщо в них є двосторонні питання". Глава держави додав, що це обговорювали й раніше, але лише зараз "стали публічно говорити".

Президент зауважив, що його майбутній візит до Саудівської Аравії "не має ніякого зв'язку" з тим, що буде відбуватися у цій країні на рівні представників США та Росії.

Зеленський повідомив, що запитає стосовно переговорів у прем'єр-міністра Саудівської Аравії, спадкового принца Мухаммеда ібн Салмана.

Окрім цього, глава держави повідомив, що під час свого візиту поставить питання про зниження цін на нафту, й, на його думку, це може зробити американський президент Дональд Трамп.

"Я не знаю, кому може вдатись знизити ціни. Вважаю, що найбільший ресурс є до цього саме у президента Трампа, що він найсильніший в цьому напрямку в енергетиці і має в руках це. І я думаю, що якщо він поставив ціль, він зможе", – додав український лідер.