Зеленський прибув до ОАЕ. Країна є найголовнішим посередником в обмінах полоненими: відео

Президент Володимир Зеленський разом із першою леді Оленою Зеленською прибули з офіційним візитом до Об'єднаних Арабських Еміратів. Про це глава держави повідомив у соцмережах.

"Офіційний візит разом із першою леді до Об’єднаних Арабських Еміратів. Пріоритет – щоб іще більше наших людей повернулися додому з полону. А також інвестиції та економічне партнерство. Велика гуманітарна програма", – написав Зеленський.

Об'єднані Арабські Емірати (ОАЕ) регулярно допомагають у поверненні українських військовополонених. Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець казав, що ОАЕ є головним посередником у цьому процесі.

Official visit to the United Arab Emirates together with the First Lady @ZelenskaUA.

Our top priority is bringing even more of our people home from captivity.

