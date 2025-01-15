СБУ показала кадри з нового обміну. Україна повернула людей з важкими травмами – відео
Фото: Офіс омбудсмена

Служба безпеки України опублікувала кадри повернення з російського полону 25 важкопоранених та важкохворих військових та цивільних у межах обміну, який відбувся 15 січня. 

Як зазначили у СБУ, сьогоднішній обмін – це результат роботи Об’єднаного центру з координації пошуку та звільнення військовополонених, який виконав рішення Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими.

У військових діагностовані серйозні травми, як-от втрата зору, ампутація кінцівок, складні поранення від куль та наслідки вибухових ушкоджень. Серед захворювань зустрічаються туберкульоз, онкологічні хвороби та гангрена.

Читайте також
Зеленський: Україна готова передати Кім Чен Ину його людей в обмін на українців у полоні РФ
війнасбуполонобмін