СБУ показала кадры нового обмена. Украина вернула людей с тяжелыми травмами – видео
Служба безопасности Украины опубликовала кадры возвращения из российского плена 25 тяжелораненых и тяжелобольных военных и гражданских в рамках обмена, который состоялся 15 января.
Как отметили в СБУ, сегодняшний обмен – это результат работы Объединенного центра по координации поиска и освобождения военнопленных, который выполнил решение Координационного штаба по обращению с военнопленными.
У военных диагностированы серьезные травмы, такие как потеря зрения, ампутация конечностей, сложные ранения от пуль и последствия взрывных повреждений. Среди заболеваний встречаются туберкулез, онкологические заболевания и гангрена.
- Предыдущий обмен прошел 30 декабря 2024 года. Из плена вернулись 11 бойцов "Азова".
- 6 января 2025 года омбудсмен Лубинец заявил, что обмены пленными в 2025 году могут стать систематическими.