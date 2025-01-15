СБУ показала кадры нового обмена. Украина вернула людей с тяжелыми травмами – видео

Украина добилась выхода на отдельный формат возвращения из РФ тяжелобольных и тяжелораненых пленных украинских военных и гражданских

Фото: Офис омбудсмена

Служба безопасности Украины опубликовала кадры возвращения из российского плена 25 тяжелораненых и тяжелобольных военных и гражданских в рамках обмена, который состоялся 15 января.

Как отметили в СБУ, сегодняшний обмен – это результат работы Объединенного центра по координации поиска и освобождения военнопленных, который выполнил решение Координационного штаба по обращению с военнопленными.

У военных диагностированы серьезные травмы, такие как потеря зрения, ампутация конечностей, сложные ранения от пуль и последствия взрывных повреждений. Среди заболеваний встречаются туберкулез, онкологические заболевания и гангрена.

Предыдущий обмен прошел 30 декабря 2024 года. Из плена вернулись 11 бойцов "Азова".

6 января 2025 года омбудсмен Лубинец заявил, что обмены пленными в 2025 году могут стать систематическими.