СБУ показала кадры нового обмена. Украина вернула людей с тяжелыми травмами – видео
Фото: Офис омбудсмена

Служба безопасности Украины опубликовала кадры возвращения из российского плена 25 тяжелораненых и тяжелобольных военных и гражданских в рамках обмена, который состоялся 15 января.

Как отметили в СБУ, сегодняшний обмен – это результат работы Объединенного центра по координации поиска и освобождения военнопленных, который выполнил решение Координационного штаба по обращению с военнопленными.

У военных диагностированы серьезные травмы, такие как потеря зрения, ампутация конечностей, сложные ранения от пуль и последствия взрывных повреждений. Среди заболеваний встречаются туберкулез, онкологические заболевания и гангрена.

Читайте также
Зеленский: Украина готова передать Ким Чен Ыну его людей в обмен на украинцев в плену РФ
войнасбупленобмен