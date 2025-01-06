Лубинец заявил, что обмены пленными в 2025 году могут стать систематическими

Дмитрий Лубинец (Фото: Офис омбудсмена)

Есть предварительные договоренности с российской стороной об обмене военнопленными в 2025 году. Об этом в интервью телеканалу Рада, записанном 31 декабря 2024 года, сообщил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец.

"Мы предварительно договорились, что у нас обмены должны происходить систематически. Я не хочу, чтобы сейчас это прозвучало как анонс, но мы увидим, сдержит ли российская сторона свое слово. Если да, то украинское общество как раз и увидит эту системность – по количеству, срокам, категориям", – заявил Лубинец.

Он добавил, что также удалось зафиксировать, что списки должны формироваться на основании физического здоровья, то есть тяжелораненые и тяжелобольные возвращаются в первую очередь.

"И последний принцип – это принцип справедливости. Кто дольше в плену, тот раньше выходит. Мне кажется, что это понятный подход для обеих сторон", — заявил омбудсмен.

По его словам, он получил от уполномоченной по правам человека в России Татьяны Москальковой подтверждение, что российская сторона готова формировать списки на основании этих принципов.