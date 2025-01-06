Лубінець заявив, що обміни полоненими у 2025 році можуть стати систематичними

Дмитро Лубінець (Фото: Офіс омбудсмена)

Є попередні домовленості з російською стороною про обміни військовополоненими у 2025 році. Про це в інтерв’ю телеканалу Рада, записаному 31 грудня 2024 року, повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

"Ми попередньо домовились, що у нас обміни повинні відбуватися систематично. Я не хочу, щоб зараз це пролунало як анонс, але ми побачимо, чи російська сторона дотримається свого слова. Якщо так, то українське суспільство саме і побачить цю системність – за кількістю, термінами, категоріями", – заявив Лубінець.

Він додав, що також вдалося зафіксувати, що списки мають формуватися на підставі фізичного здоров'я, тобто важкопоранені й важкохворі повертаються першочергово.

"І останній принцип – це принцип справедливості. Хто довше в полоні, той раніше виходить. Мені здається, що це зрозумілий підхід для обох сторін", – заявив омбудсмен.

За його словами, він отримав від уповноваженої з прав людини в Росії Тетяни Москалькової підтвердження, що російська сторона готова формувати списки на підставі цих принципів.