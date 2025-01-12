Зеленский: Украина может передавать Ким Чен Ыну его людей в обмен на украинцев в плену РФ

Солдаты из Северной Кореи, которые не захотят возвращаться домой, могут воспользоваться другими вариантами, подчеркнул президент

Пленный северокореец (Фото: Владимир Зеленский/Telegram)

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина готова отдавать Северной Корее ее людей в рамках обмена украинских военных, плененных Россией.

"Украина готова передавать Ким Чен Ыну его людей, если он может организовать их обмен на наших воинов, которые находятся в плену в России", – написал глава государства.

Солдаты из Северной Кореи, которые не захотят возвращаться домой, могут воспользоваться другими вариантами, подчеркнул Зеленский. В частности те, кто захочет содействовать миру, распространяя правдивую информацию об этой войне на корейском языке, получат такую возможность.

Президент также распространил видео допроса северокорейцев, которых Силы обороны взяли в плен в Курской области. Они утверждают, что не знали, что едут на войну в Украину, мол, командование говорило об "обычной тренировке".

11 января Зеленский сообщил, что украинские защитники в Курской области взяли в плен двух солдат из Северной Кореи. Это первые военные из КНДР, которые попали в украинский плен и выжили после полученных ранений.

СБУ сообщила, что пленные не разговаривают на украинском, английском или русском языках, общение с ними происходит через переводчиков корейского во взаимодействии с разведкой Южной Кореи.

У одного из северокорейских военных, которого взяли в плен украинские бойцы в Курской области, нашли военный билет на имя реального россиянина.