Зеленский: Украина может передавать Ким Чен Ыну его людей в обмен на украинцев в плену РФ
Пленный северокореец (Фото: Владимир Зеленский/Telegram)

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина готова отдавать Северной Корее ее людей в рамках обмена украинских военных, плененных Россией.

"Украина готова передавать Ким Чен Ыну его людей, если он может организовать их обмен на наших воинов, которые находятся в плену в России", – написал глава государства.

Солдаты из Северной Кореи, которые не захотят возвращаться домой, могут воспользоваться другими вариантами, подчеркнул Зеленский. В частности те, кто захочет содействовать миру, распространяя правдивую информацию об этой войне на корейском языке, получат такую возможность.

Президент также распространил видео допроса северокорейцев, которых Силы обороны взяли в плен в Курской области. Они утверждают, что не знали, что едут на войну в Украину, мол, командование говорило об "обычной тренировке".

Читайте также
Пленный солдат из КНДР заявил о значительных потерях среди них – разведка Южной Кореи
Владимир Зеленскийвойнаким чен ынкндрСеверная кореяпленпленные