Зеленский прибыл в ОАЭ. Эта страна – самый главный посредник в обменах пленными: видео

Президент Владимир Зеленский вместе с первой леди Еленой Зеленской прибыли с официальным визитом в Объединенные Арабские Эмираты. Об этом глава государства сообщил в соцсетях.

"Официальный визит вместе с первой леди в Объединенные Арабские Эмираты. Приоритет – чтобы еще больше наших людей вернулись домой из плена. А также инвестиции и экономическое партнерство. Большая гуманитарная программа", – написал Зеленский.

Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) регулярно помогают в возвращении военнопленных. Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец сказал, что ОАЭ является главным посредником в этом процессе.

