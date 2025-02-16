Зеленский прибыл в ОАЭ. Эта страна – самый главный посредник в обменах пленными: видео
Президент Владимир Зеленский вместе с первой леди Еленой Зеленской прибыли с официальным визитом в Объединенные Арабские Эмираты. Об этом глава государства сообщил в соцсетях.
"Официальный визит вместе с первой леди в Объединенные Арабские Эмираты. Приоритет – чтобы еще больше наших людей вернулись домой из плена. А также инвестиции и экономическое партнерство. Большая гуманитарная программа", – написал Зеленский.
Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) регулярно помогают в возвращении военнопленных. Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец сказал, что ОАЭ является главным посредником в этом процессе.
Официальный визит в Великобритании эмиграции вместе с Первой Леди @ZelenskaUA .– Volodymyr Zelenskyy / Владимир Зеленский (@ZelenskyyUa) February 16, 2025
Наша лучшая priorita bringing even more of our people home from captivity.
Мы будем также сосредоточиться на investments and economic partnership, как хорошо, как большая часть humanitarian program. pic.twitter.com/rlVBT38TIV
- В последний раз, 15 января 2025 года, Украина вернула из российского плена 25 человек. У них диагностированы серьезные травмы, такие как потеря зрения, ампутация конечностей, сложные ранения от пуль и последствия взрывных повреждений. Среди заболеваний встречаются туберкулез, онкологические заболевания и гангрена.
- Предыдущий обмен прошел 30 декабря 2024 года. Из плена вернулись 11 бойцов "Азова".
- 6 января 2025 года омбудсмен Лубинец заявил, что обмены пленными в 2025 году могут стать систематическими.