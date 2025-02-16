Зеленский прибыл в ОАЭ. Эта страна – самый главный посредник в обменах пленными: видео
Елена и Владимир Зеленские (Скриншот из видео Зеленского)

Президент Владимир Зеленский вместе с первой леди Еленой Зеленской прибыли с официальным визитом в Объединенные Арабские Эмираты. Об этом глава государства сообщил в соцсетях.

"Официальный визит вместе с первой леди в Объединенные Арабские Эмираты. Приоритет – чтобы еще больше наших людей вернулись домой из плена. А также инвестиции и экономическое партнерство. Большая гуманитарная программа", – написал Зеленский.

Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) регулярно помогают в возвращении военнопленных. Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец сказал, что ОАЭ является главным посредником в этом процессе.

  • В последний раз, 15 января 2025 года, Украина вернула из российского плена 25 человек. У них диагностированы серьезные травмы, такие как потеря зрения, ампутация конечностей, сложные ранения от пуль и последствия взрывных повреждений. Среди заболеваний встречаются туберкулез, онкологические заболевания и гангрена.
  • Предыдущий обмен прошел 30 декабря 2024 года. Из плена вернулись 11 бойцов "Азова".
  • 6 января 2025 года омбудсмен Лубинец заявил, что обмены пленными в 2025 году могут стать систематическими.
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