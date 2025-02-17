Зеленський: За столом перемовин про мир будуть ті, хто готовий взяти на себе відповідальність

Володимир Зеленський (Фото: EPA)

За столом мирних переговорів будуть саме ті держави, що готові взяти на себе відповідальність – надати гарантії безпеки Україні, допомогти зупинити агресію РФ та відновити країну. Про це повідомив президент Володимир Зеленський на пресконференції в Об'єднаних Арабських Еміратах, передає Укрінформ.

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Стосовно Китаю Зеленський зазначив, що Україна готова "мати присутність серйозних гравців" під час проведення мирних перемовин.

Разом із тим президент наголосив, що за столом перемовин будуть ті, "хто готовий взяти на себе відповідальність" у гарантіях безпеки та допомозі, а також у зупиненні диктатора Володимира Путіна та інвестуванні у відновлення України.

Напередодні, 16 лютого, Зеленський разом із першою леді прибули з офіційним візитом до Об'єднаних Арабських Еміратів. Під час візиту обговорюватиметься питання обміну полонених, в якому ОАЕ відіграє роль посередника, а також інвестиції та економічне партнерство.

Президент вважає, що в нинішній ситуації ані Україна, ані Росія не отримають "дуже хорошу" угоду щодо завершення війни.