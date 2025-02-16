Зеленський: За нинішніх умов ані Україна, ані Росія не отримають дуже хорошу мирну угоду
Президент Володимир Зеленський вважає, що в нинішній ситуації ані Україна, ані Росія не отримають "дуже хорошу" угоду щодо завершення війни. Про це він заявив в інтерв'ю NBC News.
"За таких обставин у нас не буде вигідної угоди, і для Путіна теж не буде вигідно, бо він не може нас перемогти, а ми не можемо перемогти його. Тому це не буде вигідна угода для нас обох. Але може бути щось важливіше. Мир. Можливо, не найкращий, але мирні люди. Це те, чого ми справді хочемо. Це набагато важливіше за будь-які вигідні угоди. Я так вважаю", – сказав Зеленський.
Він підкреслив, що не можна дозволити російському диктатору отримати всі переваги та діяти за його умовами. Тому для Зеленського важливо мати підтримку з боку американського колеги Дональда Трампа.
"І важливо, щоб Путін знав: це не гра, треба йому сказати, що ми мусимо говорити з ним, домовлятися, бо він ворог, він сильний, тому ми маємо говорити, щоб зупинити війну", – сказав український президент.
- 12 лютого 2025 року стало відомо, що Трамп провів телефонну розмову з Путіним. Вони "домовилися працювати разом, дуже тісно, включно з відвідуванням країн один одного", написав президент США.
- Згодом Трамп сказав, що, ймовірно, зустрінеться з диктатором РФ у Саудівській Аравії.
- 14 лютого МЗС Саудівської Аравії заявило про готовність провести зустріч Трампа і Путіна.
- Держсекретар США Марко Рубіо, радник із національної безпеки Майк Волтц та спецпосланник на Близькому Сході Стів Віткофф вирушають 16 лютого до Саудівської Аравії для переговорів щодо завершення російсько-української війни.