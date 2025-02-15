Сибіга запросив голову МЗС Китаю до Києва
Україна та Китайська народна республіка провели переговори у Мюнхені, голова української дипломатії Андрій Сибіга запросив свого китайського колегу Ван Ї до Києва. Про це повідомляє українське Міністерство закордонних справ.
"Ваш візит до України, беззаперечно, дасть можливість глибше обговорити шляхи досягнення справедливого та тривалого миру", – заявив Сибіга.
Посадовець наголосив на важливості міжнародної підтримки та зміцненні безпекових гарантій для України у контексті війни, що триває.
Міністр зазначив, що Україні потрібна консолідована позиція міжнародної спільноти, котра ґрунтується на справедливості та міжнародному праві, і що мир повинен бути довготривалим та стійким, що можливо лише за умов дієвих безпекових гарантій.
Сибіга підкреслив, що українська сторона підтримує всі ініціативи, що сприяють досягненню миру, а також готова до подальшого діалогу стосовно інтеграції міжнародних пропозицій до Формули миру.
Окрім цього, чиновник закликав партнерів посилити військову підтримку України, зокрема у сфері протиповітряної оборони та далекобійних озброєнь, що має стати запорукою стримування агресії у майбутньому.
На сайті МЗС Китаю наразі немає повідомлення про цю зустріч.
Раніше у 2023-2024 роках Україну двічі відвідував посланець китайського лідера Сі Цзіньпіна, спеціальний представник уряду КНР з питань Євразії Лі Хуей.
- 24 лютого 2023 року МЗС Китаю опублікувало "мирні" пропозиції щодо врегулювання війни РФ проти України з 12 пунктів, які фактично передбачають заморожування війни. Україна своєю чергою не раз наголошувала, що у питанні миру в Україні не має бути жодних "китайського", "ватиканського", "африканського" й інших "мирних планів".
- 14 лютого 2025 року Ван Ї повідомив, що Китай виступає за те, аби Європа брала участь у переговорах щодо врегулювання війни Росії проти України.