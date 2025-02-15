Сибіга запросив голову МЗС Китаю до Києва

Міністр вважає, що це "дасть можливість глибше обговорити шляхи досягнення справедливого та тривалого миру"

Ван Ї (Фото: RONALD WITTEK / EPA)

Україна та Китайська народна республіка провели переговори у Мюнхені, голова української дипломатії Андрій Сибіга запросив свого китайського колегу Ван Ї до Києва. Про це повідомляє українське Міністерство закордонних справ.

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"Ваш візит до України, беззаперечно, дасть можливість глибше обговорити шляхи досягнення справедливого та тривалого миру", – заявив Сибіга.

Посадовець наголосив на важливості міжнародної підтримки та зміцненні безпекових гарантій для України у контексті війни, що триває.

Міністр зазначив, що Україні потрібна консолідована позиція міжнародної спільноти, котра ґрунтується на справедливості та міжнародному праві, і що мир повинен бути довготривалим та стійким, що можливо лише за умов дієвих безпекових гарантій.

Сибіга підкреслив, що українська сторона підтримує всі ініціативи, що сприяють досягненню миру, а також готова до подальшого діалогу стосовно інтеграції міжнародних пропозицій до Формули миру.

Окрім цього, чиновник закликав партнерів посилити військову підтримку України, зокрема у сфері протиповітряної оборони та далекобійних озброєнь, що має стати запорукою стримування агресії у майбутньому.

На сайті МЗС Китаю наразі немає повідомлення про цю зустріч.

Раніше у 2023-2024 роках Україну двічі відвідував посланець китайського лідера Сі Цзіньпіна, спеціальний представник уряду КНР з питань Євразії Лі Хуей.