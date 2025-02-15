Сибига пригласил главу МИД Китая в Киев
Украина и Китайская народная республика провели переговоры в Мюнхене, глава украинской дипломатии Андрей Сибига пригласил своего китайского коллегу Ван И Киев. Об этом сообщает украинское Министерство иностранных дел.
"Ваш визит в Украину, безусловно, позволит глубже обсудить пути достижения справедливого и длительного мира", – заявил Сибига.
Чиновник отметил важность международной поддержки и укрепления гарантий безопасности для Украины в контексте продолжающейся войны.
Министр отметил, что Украине нужна консолидированная позиция международного сообщества, основывающаяся на справедливости и международном праве, и что мир должен быть долговременным и устойчивым, что возможно только при действенных гарантиях безопасности.
Сибига подчеркнул, что украинская сторона поддерживает все инициативы, способствующие достижению мира, а также готова к дальнейшему диалогу по интеграции международных предложений в Формулу мира.
Кроме того, чиновник призвал партнеров усилить военную поддержку Украины, в частности в сфере противовоздушной обороны и дальнобойных вооружений, что должно стать залогом сдерживания агрессии в будущем.
На сайте МИД Китая пока нет сообщения об этой встрече.
Ранее в 2023-2024 годах Украину дважды посещал посланец китайского лидера Си Цзиньпина, специальный представитель правительства КНР по Евразии Ли Хуэй.
- 24 февраля 2023 года МИД Китая опубликовал "мирные" предложения по урегулированию войны РФ против Украины из 12 пунктов, фактически предусматривающих замораживание войны. Украина в свою очередь не раз подчеркивала , что в вопросе мира в Украине не должно быть никаких "китайского", "ватиканского", "африканского" и других "мирных планов".
- 14 февраля 2025 года Ван И сообщил, что Китай выступает за то, чтобы Европа принимала участие в переговорах по урегулированию войны России против Украины.