Сибига пригласил главу МИД Китая в Киев

Министр считает, что это "позволит глубже обсудить пути достижения справедливого и длительного мира"

Ван И (Фото: RONALD WITTEK/EPA)

Украина и Китайская народная республика провели переговоры в Мюнхене, глава украинской дипломатии Андрей Сибига пригласил своего китайского коллегу Ван И Киев. Об этом сообщает украинское Министерство иностранных дел.

"Ваш визит в Украину, безусловно, позволит глубже обсудить пути достижения справедливого и длительного мира", – заявил Сибига.

Чиновник отметил важность международной поддержки и укрепления гарантий безопасности для Украины в контексте продолжающейся войны.

Министр отметил, что Украине нужна консолидированная позиция международного сообщества, основывающаяся на справедливости и международном праве, и что мир должен быть долговременным и устойчивым, что возможно только при действенных гарантиях безопасности.

Сибига подчеркнул, что украинская сторона поддерживает все инициативы, способствующие достижению мира, а также готова к дальнейшему диалогу по интеграции международных предложений в Формулу мира.

Кроме того, чиновник призвал партнеров усилить военную поддержку Украины, в частности в сфере противовоздушной обороны и дальнобойных вооружений, что должно стать залогом сдерживания агрессии в будущем.

На сайте МИД Китая пока нет сообщения об этой встрече.

Ранее в 2023-2024 годах Украину дважды посещал посланец китайского лидера Си Цзиньпина, специальный представитель правительства КНР по Евразии Ли Хуэй.

24 февраля 2023 года МИД Китая опубликовал "мирные" предложения по урегулированию войны РФ против Украины из 12 пунктов, фактически предусматривающих замораживание войны. Украина в свою очередь не раз подчеркивала , что в вопросе мира в Украине не должно быть никаких "китайского", "ватиканского", "африканского" и других "мирных планов".

14 февраля 2025 года Ван И сообщил, что Китай выступает за то, чтобы Европа принимала участие в переговорах по урегулированию войны России против Украины.