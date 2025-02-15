Сибига пригласил главу МИД Китая в Киев
Ван И (Фото: RONALD WITTEK/EPA)

Украина и Китайская народная республика провели переговоры в Мюнхене, глава украинской дипломатии Андрей Сибига пригласил своего китайского коллегу Ван И Киев. Об этом сообщает украинское Министерство иностранных дел.

"Ваш визит в Украину, безусловно, позволит глубже обсудить пути достижения справедливого и длительного мира", – заявил Сибига.

Чиновник отметил важность международной поддержки и укрепления гарантий безопасности для Украины в контексте продолжающейся войны.

Министр отметил, что Украине нужна консолидированная позиция международного сообщества, основывающаяся на справедливости и международном праве, и что мир должен быть долговременным и устойчивым, что возможно только при действенных гарантиях безопасности.

Сибига подчеркнул, что украинская сторона поддерживает все инициативы, способствующие достижению мира, а также готова к дальнейшему диалогу по интеграции международных предложений в Формулу мира.

Кроме того, чиновник призвал партнеров усилить военную поддержку Украины, в частности в сфере противовоздушной обороны и дальнобойных вооружений, что должно стать залогом сдерживания агрессии в будущем.

На сайте МИД Китая пока нет сообщения об этой встрече.

Ранее в 2023-2024 годах Украину дважды посещал посланец китайского лидера Си Цзиньпина, специальный представитель правительства КНР по Евразии Ли Хуэй.

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