Нові санкції проти Росії будуть пов'язані з її зусиллями щодо закінчення війни – заява G7
Країни Великої сімки погодилися, що з лютого 2025 року будь-які нові санкції проти РФ мають бути пов'язані з її діями стосовно зупинення війни проти України. Про це йдеться у спільній заяві міністрів закордонних справ G7, яку опублікував Державний департамент США.
"Будь-які нові додаткові санкції після лютого мають бути пов'язані з тим, чи вживе РФ реальних, добросовісних зусиль для остаточного завершення війни проти України, що забезпечить Україні довгострокову безпеку та стабільність як суверенній, незалежній країні", – йдеться у документі.
Країни G7 підтвердили свою "непохитну підтримку України у захисті її свободи, суверенітету, незалежності та територіальної цілісності".
Учасники зустрічі обговорили та засудили надання Росії допомоги у вигляді товарів подвійного призначення з боку Китаю, а також військової підтримки від Північної Кореї та Ірану.
Окрім цього, країни Великої сімки підтвердили необхідність розробки надійних гарантій безпеки, щоб забезпечити, що війна не почнеться знову.
- G7 – міжнародний клуб урядів семи високорозвинених країн світу, до якого входять США, Японія, Німеччина, Велика Британія, Франція, Італія та Канада.
- 13 лютого президент США Трамп заявив, що хотів би повернення Росії до G7. Він вважає виключення країни-агресорки "помилкою".
- Раніше це об'єднання було відоме як G8, але після вторгнення Росії в Україну у 2014 році РФ виключили з групи.