Нові санкції проти Росії будуть пов'язані з її зусиллями щодо закінчення війни – заява G7

Також країни Великої сімки підтвердили необхідність розробки надійних гарантій безпеки, щоб забезпечити, що війна не почнеться знову

Прапори країн-членів Великої сімки (Фото: Depositphotos)

Країни Великої сімки погодилися, що з лютого 2025 року будь-які нові санкції проти РФ мають бути пов'язані з її діями стосовно зупинення війни проти України. Про це йдеться у спільній заяві міністрів закордонних справ G7, яку опублікував Державний департамент США.

"Будь-які нові додаткові санкції після лютого мають бути пов'язані з тим, чи вживе РФ реальних, добросовісних зусиль для остаточного завершення війни проти України, що забезпечить Україні довгострокову безпеку та стабільність як суверенній, незалежній країні", – йдеться у документі.

Країни G7 підтвердили свою "непохитну підтримку України у захисті її свободи, суверенітету, незалежності та територіальної цілісності".

Учасники зустрічі обговорили та засудили надання Росії допомоги у вигляді товарів подвійного призначення з боку Китаю, а також військової підтримки від Північної Кореї та Ірану.

Окрім цього, країни Великої сімки підтвердили необхідність розробки надійних гарантій безпеки, щоб забезпечити, що війна не почнеться знову.

G7 – міжнародний клуб урядів семи високорозвинених країн світу, до якого входять США, Японія, Німеччина, Велика Британія, Франція, Італія та Канада.

13 лютого президент США Трамп заявив, що хотів би повернення Росії до G7. Він вважає виключення країни-агресорки "помилкою".

Раніше це об'єднання було відоме як G8, але після вторгнення Росії в Україну у 2014 році РФ виключили з групи.