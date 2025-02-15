Російське МЗС заявило про дзвінок Рубіо та Лаврова

Американська сторона поки не підтверджувала факт розмови

Марко Рубіо (Фото: SHAWN THEW / EPA)

Міністерство закордонних справ країни-агресорки РФ повідомило про телефонний дзвінок між її очільником Сергієм Лавровим та державним секретарем США Марком Рубіо.

Російське МЗС стверджує, що дзвінок відбувся з ініціативи американської сторони. Офіційно США поки не коментували ці дані.

"Позначено взаємний настрій на взаємодію з актуальної міжнародної тематики, зокрема врегулювання навколо України, ситуації щодо Палестини, загалом на Близькому Сході та на інших регіональних напрямках", – йдеться у повідомленні росіян.

За даними Москви, Рубіо і Лавров "підтвердили готовність спільно працювати над відновленням взаємоповажного міждержавного діалогу" та домовилися про регулярні контакти, зокрема для підготовки російсько-американської зустрічі на вищому рівні.

Також серед тем розмови окупанти називають санкції та обмеження у роботі дипломатичних місій країн.

Раніше, 13 лютого, голова української дипломатії Андрій Сибіга повідомив, що провів телефонну розмову з держсекретарем США Марко Рубіо. Серед тем був розвиток стратегічного партнерства між країнами та досягнення миру.