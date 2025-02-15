Російське МЗС заявило про дзвінок Рубіо та Лаврова
Міністерство закордонних справ країни-агресорки РФ повідомило про телефонний дзвінок між її очільником Сергієм Лавровим та державним секретарем США Марком Рубіо.
Російське МЗС стверджує, що дзвінок відбувся з ініціативи американської сторони. Офіційно США поки не коментували ці дані.
"Позначено взаємний настрій на взаємодію з актуальної міжнародної тематики, зокрема врегулювання навколо України, ситуації щодо Палестини, загалом на Близькому Сході та на інших регіональних напрямках", – йдеться у повідомленні росіян.
За даними Москви, Рубіо і Лавров "підтвердили готовність спільно працювати над відновленням взаємоповажного міждержавного діалогу" та домовилися про регулярні контакти, зокрема для підготовки російсько-американської зустрічі на вищому рівні.
Також серед тем розмови окупанти називають санкції та обмеження у роботі дипломатичних місій країн.
Раніше, 13 лютого, голова української дипломатії Андрій Сибіга повідомив, що провів телефонну розмову з держсекретарем США Марко Рубіо. Серед тем був розвиток стратегічного партнерства між країнами та досягнення миру.
- 12 лютого стало відомо, що Трамп провів телефонну розмову з Путіним. Вони "домовилися працювати разом, дуже тісно, включно з відвідуванням країн один одного", написав президент США.
- Після спілкування з російським диктатором Трамп зателефонував президенту Зеленському, зокрема, говорили про готовність працювати разом на рівні команд. Згодом Зеленський заявив, що, зі слів Трампа, в американського президента не було пріоритету телефонувати Путіну першим.