Российский МИД заявил о звонке Рубио и Лаврова
Министерство иностранных дел РФ сообщило о телефонном звонке между ее главой Сергеем Лавровым и государственным секретарем США Марком Рубио.
Российский МИД утверждает, что звонок прошел по инициативе американской стороны. Официально США пока не комментировали эти данные.
По данным россиян, главы внешнеполитических ведомств "условились о поддержании канала коммуникации для решения накопившихся проблем в российско-американских отношениях".
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