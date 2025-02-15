Российский МИД заявил о звонке Рубио и Лаврова

Американская сторона пока не подтверждала факт разговора

Марко Рубио (Фото: SHAWN THEW/EPA)

Министерство иностранных дел РФ сообщило о телефонном звонке между ее главой Сергеем Лавровым и государственным секретарем США Марком Рубио.

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Российский МИД утверждает, что звонок прошел по инициативе американской стороны. Официально США пока не комментировали эти данные.

По данным россиян, главы внешнеполитических ведомств "условились о поддержании канала коммуникации для решения накопившихся проблем в российско-американских отношениях".

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