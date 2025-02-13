Сибига провел телефонный разговор с Рубио. Поговорили о мире и партнерстве Украины с США
Министр иностранных дел Андрей Сибига сообщил, что провел телефонный разговор с госсекретарем США Марком Рубио.
"Провел хороший телефонный разговор с государственным секретарем США Марком Рубио по развитию стратегического партнерства между Украиной и Соединенными Штатами со взаимной выгодой для наших народов", – написал глава внешнеполитического ведомства.
Он выразил благодарность Рубио за подтверждение, что США остаются верны поддержке Украины.
"Достижение всеобъемлющего, справедливого и устойчивого мира является нашим общим интересом", – добавил Сибига.
- 12 февраля 2025 года стало известно, что президент США Трамп провел телефонный разговор с российским диктатором Путиным. Они "договорились работать вместе, очень тесно, включая посещение стран друг друга", написал президент США.
- После общения с российским диктатором Трамп позвонил по телефону президенту Зеленскому, в частности, говорили о готовности работать вместе на уровне команд.
- После разговоров с Зеленским и Путиным Трамп заявил, что есть "хорошая возможность" завершить войну.