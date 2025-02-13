Сибига провел телефонный разговор с Рубио. Поговорили о мире и партнерстве Украины с США

Глава МИД выразил благодарность Рубио за подтверждение, что США остаются преданными поддержке Украины

Андрей Сибига (Фото: МИД)

Министр иностранных дел Андрей Сибига сообщил, что провел телефонный разговор с госсекретарем США Марком Рубио.

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"Провел хороший телефонный разговор с государственным секретарем США Марком Рубио по развитию стратегического партнерства между Украиной и Соединенными Штатами со взаимной выгодой для наших народов", – написал глава внешнеполитического ведомства.

Он выразил благодарность Рубио за подтверждение, что США остаются верны поддержке Украины.

"Достижение всеобъемлющего, справедливого и устойчивого мира является нашим общим интересом", – добавил Сибига.