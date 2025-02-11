Рубио говорит, что США будут оказывать иностранную помощь, но она должна быть "правильной"
Соединенные Штаты не отказываются от предоставления помощи иностранным государствам, однако эта помощь должна быть "правильной". Об этом в интервью SiriusXM Patriot сообщил государственный секретарь США Марко Рубио.
"Я считаю, что иностранная помощь, которая предоставляется правильно, является хорошей для страны, но ее нужно предоставлять правильно. Идея о том, что каким-то образом мы тратим от $40 млрд до $60 млрд на иностранную помощь и все эти деньги тратятся не зря или на то, что имеет смысл, является абсурдной", — подчеркнул Рубио.
По его словам, в настоящее время цель – проверить всю американскую иностранную помощь, в том числе ту, которая предоставляется через Агентство США по международному развитию (USAID) и Госдеп. Проверка должна определить иностранную помощь, поддерживающую США и американские интересы в мире, считает чиновник.
Госсекретарь добавил, что Вашингтон должен избавиться от тех проектов, которые являются пустой тратой денег или даже противоречат интересам США в мире.
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