USAID способствовало выращиванию мака в Афганистане и кормило боевиков в Сирии – Белый дом
Администрация американского президента Дональда Трампа публично раскритиковала деятельность Агентства США по международному развитию (USAID), утверждая, что оно финансировало, в частности, системы ирригации в Афганистане, "используемые для выращивания опийного мака".
На сайте Белого дома 3 февраля появилось сообщение следующего содержания: "В течение десятилетий Агентство США по международному развитию (USAID) было неподотчетным налогоплательщикам, поскольку направляло огромные суммы денег на бессмысленные – и во многих случаях злонамеренные – любимые проекты закоренелых бюрократов без всякого присмотра".
Администрация Трампа утверждает, что USAID выделило сотни миллионов долларов на оросительные каналы, сельскохозяйственное оборудование и удобрения, которые использовались для масштабного выращивания мака и производства героина в Афганистане.
Среди прочих расходов USAID, которые Белый дом считает неприемлемыми, называют финансирование на $47 000 для "трансгендерной оперы" в Колумбии, $32 000 на "трансгендерный комикс" в Перу и $6 млн на развитие туристической отрасли в Египте.
Также сообщается, что агентство финансировало сотни тысяч порций пищи, получаемых боевиками, связанными с Аль-Каидо в Сирии.
- 21 января 2025 года Трамп приказал приостановить всю внешнюю помощь от Штатов на 90 дней. В частности, это относится и к USAID.
- 3 февраля Маск заявил, что возглавляемое им Министерство эффективности правительства (DOGE) работает над полной ликвидацией USAID.
- В тот же день госсекретарь Марко Рубио заявил, что стал исполняющим обязанности директора USAID.