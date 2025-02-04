USAID способствовало выращиванию мака в Афганистане и кормило боевиков в Сирии – Белый дом

Администрация Трампа обвинила USAID в финансировании маковых плантаций в Афганистане, поддержке боевиков в Сирии и спорных проектах

Белый дом (Фото: ЕРА/GRAEME SLOAN)

Администрация американского президента Дональда Трампа публично раскритиковала деятельность Агентства США по международному развитию (USAID), утверждая, что оно финансировало, в частности, системы ирригации в Афганистане, "используемые для выращивания опийного мака".

На сайте Белого дома 3 февраля появилось сообщение следующего содержания: "В течение десятилетий Агентство США по международному развитию (USAID) было неподотчетным налогоплательщикам, поскольку направляло огромные суммы денег на бессмысленные – и во многих случаях злонамеренные – любимые проекты закоренелых бюрократов без всякого присмотра".

Администрация Трампа утверждает, что USAID выделило сотни миллионов долларов на оросительные каналы, сельскохозяйственное оборудование и удобрения, которые использовались для масштабного выращивания мака и производства героина в Афганистане.

Среди прочих расходов USAID, которые Белый дом считает неприемлемыми, называют финансирование на $47 000 для "трансгендерной оперы" в Колумбии, $32 000 на "трансгендерный комикс" в Перу и $6 млн на развитие туристической отрасли в Египте.

Также сообщается, что агентство финансировало сотни тысяч порций пищи, получаемых боевиками, связанными с Аль-Каидо в Сирии.