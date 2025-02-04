USAID сприяло вирощуванню маку в Афганістані та годувало бойовиків у Сирії – Білий дім

Адміністрація Трампа звинуватила USAID у фінансуванні макових плантацій в Афганістані, підтримці бойовиків у Сирії та спірних проєктах

Білий дім (Фото: ЕРА/GRAEME SLOAN)

Адміністрація американського президента Дональда Трампа публічно розкритикувала діяльність Агентства США з міжнародного розвитку (USAID), стверджуючи, що те фінансувало, зокрема, системи іригації в Афганістані, "використовувані для вирощування опійного маку".

Долучайтесь до нас на Facebook та беріть участь в дискусіях

На сайті Білого дому 3 лютого з'явилося повідомлення наступного вмісту: "Протягом десятиліть Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) було непідзвітним платникам податків, оскільки спрямовувало величезні суми грошей на безглузді – і в багатьох випадках зловмисні – улюблені проєкти закоренілих бюрократів без жодного нагляду".

Адміністрація Трампа стверджує, що USAID виділило сотні мільйонів доларів на зрошувальні канали, сільськогосподарське обладнання та добрива, які використовувалися для масштабного вирощування маку та виробництва героїну в Афганістані.

Серед інших витрат USAID, які Білий дім вважає неприйнятними, називають фінансування на $47 000 для "трансгендерної опери" в Колумбії, $32 000 на "трансгендерний комікс" у Перу та $6 млн на розвиток туристичної галузі в Єгипті.

Також повідомляється, що агентство фінансувало сотні тисяч порцій їжі, які отримували бойовики, пов’язані з Аль-Каїдою в Сирії.