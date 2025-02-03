Маск заявив, що його команда працює над повною ліквідацією USAID
Американський бізнесмен Ілон Маск, який очолює Міністерство ефективності уряду (DOGE) при адміністрації президента США Дональда Трампа, заявив, що відомство працює над повною ліквідацією Агентства США з міжнародного розвитку (USAID). Про це пише Reuters.
У розмові, в якій взяли участь колишній кандидат у президенти від Республіканської партії Вівек Рамасвамі, сенатори-республіканці Джоні Ернст і Майк Лі, Маск заявив, що вони працюють над закриттям USAID.
"Вона [агенція] безнадійна", — сказав Маск, додавши, що Трамп підтримує це рішення.
Напередодні Маск заявив, що USAID нібито фінансувала коштом американських платників податків "дослідження біологічної зброї, включно з COVID-19, яка вбила мільйони людей", і наголосив, що агенції "слід загинути".
Тоді ж з'явилися повідомлення, що адміністрація Трампа відсторонила від роботи двох головних керівників служб безпеки USAID після того, як ті відмовилися передати секретні матеріали у зонах обмеженого доступу інспекційним командам Ілона Маска. Сам президент США заявив, що його адміністрація позбавляється "радикальних божевільних", які нібито керували USAID.
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