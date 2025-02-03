Маск заявив, що його команда працює над повною ліквідацією USAID

Ілон Маск (Фото: ЕРА)

Американський бізнесмен Ілон Маск, який очолює Міністерство ефективності уряду (DOGE) при адміністрації президента США Дональда Трампа, заявив, що відомство працює над повною ліквідацією Агентства США з міжнародного розвитку (USAID). Про це пише Reuters.

У розмові, в якій взяли участь колишній кандидат у президенти від Республіканської партії Вівек Рамасвамі, сенатори-республіканці Джоні Ернст і Майк Лі, Маск заявив, що вони працюють над закриттям USAID.

"Вона [агенція] безнадійна", — сказав Маск, додавши, що Трамп підтримує це рішення.

Напередодні Маск заявив, що USAID нібито фінансувала коштом американських платників податків "дослідження біологічної зброї, включно з COVID-19, яка вбила мільйони людей", і наголосив, що агенції "слід загинути".

Тоді ж з'явилися повідомлення, що адміністрація Трампа відсторонила від роботи двох головних керівників служб безпеки USAID після того, як ті відмовилися передати секретні матеріали у зонах обмеженого доступу інспекційним командам Ілона Маска. Сам президент США заявив, що його адміністрація позбавляється "радикальних божевільних", які нібито керували USAID.