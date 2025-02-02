Маск зажадав смерті USAID. AP пише, що від роботи відсторонили двох топчиновників Агенції

Акаунт Агенції перестав працювати у соцмережі X, сайт не працює з 1 лютого

Ілон Маск (Фото: SHAWN THEW / EPA)

Голова американського Департаменту ефективності урядового управління (DOGE), мільярдер Ілон Маск заявив, що Агенція США з міжнародного розвитку (USAID) є "злочинною організацією", і що "їй час загинути". Про це він написав у своїй соцмережі X (екс-Twitter).

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Маск поширив низку дописів проти USAID. Зокрема, він заявив, що Агенція нібито фінансувала коштом американських платників податків "дослідження біологічної зброї, включно з COVID-19, яка вбила мільйони людей".

Згодом акаунт USAID перестав працювати у соцмережі X. Сайт Агенції не працює з 1 лютого.

Скриншот LIGA.net з соцмережі X

Інформаційна агенція Associated Press напередодні заявила, що адміністрація Дональда Трампа відсторонила робити двох головних керівників служб безпеки USAID після того, як ті відмовилися передати секретні матеріали у зонах обмеженого доступу інспекційним командам Маска. Про це медіа розповіли неназвані колишній та чинний американські посадовці.

Ексчиновник заявив, що 1 лютого співробітники DOGE врешті-решт отримали доступ до секретної інформації, зокрема розвідувальних звітів.

AP зауважує, що у співробітників Маска не було необхідного допуску до цих даних, тому двоє співробітників служби безпеки USAID (Джон Ворхіз та його заступник Брайан Макгілл) були юридично зобов'язані відмовити у такому доступі.

Напередодні, також 1 лютого, DOGE у Міністерстві юстиції отримала доступ до конфіденційної інформації, зокрема платіжних систем соціальної програми Social Security та медичного страхування Medicare.

Маск створив DOGE у співробітництві з новою адміністрацією Трампа, заявлена мета Департаменту – знайти шляхи для звільнення федеральних чиновників, скорочення програм та регуляцій.

США є найбільшим у світі донором гуманітарної допомоги, Агенція USAID розподіляла таку підтримку у понад 100 країнах світу.