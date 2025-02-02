Маск зажадав смерті USAID. AP пише, що від роботи відсторонили двох топчиновників Агенції
Голова американського Департаменту ефективності урядового управління (DOGE), мільярдер Ілон Маск заявив, що Агенція США з міжнародного розвитку (USAID) є "злочинною організацією", і що "їй час загинути". Про це він написав у своїй соцмережі X (екс-Twitter).
Маск поширив низку дописів проти USAID. Зокрема, він заявив, що Агенція нібито фінансувала коштом американських платників податків "дослідження біологічної зброї, включно з COVID-19, яка вбила мільйони людей".
Згодом акаунт USAID перестав працювати у соцмережі X. Сайт Агенції не працює з 1 лютого.
Інформаційна агенція Associated Press напередодні заявила, що адміністрація Дональда Трампа відсторонила робити двох головних керівників служб безпеки USAID після того, як ті відмовилися передати секретні матеріали у зонах обмеженого доступу інспекційним командам Маска. Про це медіа розповіли неназвані колишній та чинний американські посадовці.
Ексчиновник заявив, що 1 лютого співробітники DOGE врешті-решт отримали доступ до секретної інформації, зокрема розвідувальних звітів.
AP зауважує, що у співробітників Маска не було необхідного допуску до цих даних, тому двоє співробітників служби безпеки USAID (Джон Ворхіз та його заступник Брайан Макгілл) були юридично зобов'язані відмовити у такому доступі.
Напередодні, також 1 лютого, DOGE у Міністерстві юстиції отримала доступ до конфіденційної інформації, зокрема платіжних систем соціальної програми Social Security та медичного страхування Medicare.
Маск створив DOGE у співробітництві з новою адміністрацією Трампа, заявлена мета Департаменту – знайти шляхи для звільнення федеральних чиновників, скорочення програм та регуляцій.
США є найбільшим у світі донором гуманітарної допомоги, Агенція USAID розподіляла таку підтримку у понад 100 країнах світу.
- 21 січня 2025 року Трамп наказав призупинити всю зовнішню допомогу від Штатів на 90 днів. Зокрема, це стосується і USAID. Пентагон повідомив, що військової допомоги для України це не стосується.
- 28 січня США призупинили ключову програму для українських біженців U4U. 29 січня The New York Times повідомив, що Білий дім відновить фінансування деяких програм зовнішньої допомоги.
- Президент Зеленський повідомив, що деякі критично важливі програми, призупинені через тимчасове замороження фінансування США, будуть виконуватися за кошти України, також із цього приводу держава вестиме переговори з європейськими партнерами. В ОП анонсували переговори зі США про відновлення фінансування за USAID.