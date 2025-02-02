Маск захотел смерти USAID. AP пишет, что от работы отстранили двух топ-чиновников
Глава американского Департамента эффективности правительственного управления (DOGE), миллиардер Илон Маск заявил, что Агентство США по международному развитию (USAID) является "преступной организацией", и что "ей пора погибнуть". Об этом он написал в своей соцсети X (экс-Twitter).
Маск распространил ряд сообщений против USAID. В частности, он заявил, что Агентство якобы финансировало на средства американских налогоплательщиков "исследование биологического оружия, включая COVID-19, которое убило миллионы людей".
Впоследствии аккаунт USAID перестал работать в соцсети X. Сайт Агентства не работает с 1 февраля.
Информационное агентство Associated Press накануне заявило, что администрация Дональда Трампа отстранила делать двух главных руководителей служб безопасности USAID после того, как те отказались передать секретные материалы в зонах ограниченного доступа инспекционным командам Маска. Об этом медиа рассказали неназванные бывший и действующий американские чиновники.
Экс-чиновник заявил, что 1 февраля сотрудники DOGE в конце концов получили доступ к секретной информации, в том числе разведывательным отчетам.
AP отмечает, что у сотрудников Маска не было необходимого допуска к этим данным, поэтому двое сотрудников службы безопасности USAID (Джон Уорхиз и его заместитель Брайан Макгилл) были юридически обязаны отказать в таком доступе.
Накануне, также 1 февраля, DOGE в Министерстве юстиции получила доступ к конфиденциальной информации, включая платежные системы социальной программы Social Security и медицинское страхование Medicare.
Маск создал DOGE в сотрудничестве с новой администрацией Трампа, заявленная цель Департамента – найти пути для увольнения федеральных чиновников, сокращения программ и регуляций.
США является крупнейшим в мире донором гуманитарной помощи, Агентство USAID распределяло такую поддержку более чем в 100 странах мира.
- 21 января 2025 года Трамп приказал приостановить всю внешнюю помощь от Штатов на 90 дней. В частности, это относится и к USAID. Пентагон сообщил , что военной помощи для Украины это не касается.
- 28 января США приостановили ключевую программу для украинских беженцев U4U. 29 января The New York Times сообщил, что Белый дом возобновит финансирование некоторых программ внешней помощи.
- Президент Зеленский сообщил, что некоторые критически важные программы, приостановленные из-за временного замораживания финансирования США, будут выполняться на средства Украины, также по этому поводу государство будет вести переговоры с европейскими партнерами . В ОП анонсировали переговоры с США о возобновлении финансирования по USAID .