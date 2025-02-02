Маск захотел смерти USAID. AP пишет, что от работы отстранили двух топ-чиновников

Аккаунт Агентства перестал работать в соцсети X, сайт не работает с 1 февраля

Илон Маск (Фото: SHAWN THEW/EPA)

Глава американского Департамента эффективности правительственного управления (DOGE), миллиардер Илон Маск заявил, что Агентство США по международному развитию (USAID) является "преступной организацией", и что "ей пора погибнуть". Об этом он написал в своей соцсети X (экс-Twitter).

Маск распространил ряд сообщений против USAID. В частности, он заявил, что Агентство якобы финансировало на средства американских налогоплательщиков "исследование биологического оружия, включая COVID-19, которое убило миллионы людей".

Впоследствии аккаунт USAID перестал работать в соцсети X. Сайт Агентства не работает с 1 февраля.

Скриншот LIGA.net из соцсети X

Информационное агентство Associated Press накануне заявило, что администрация Дональда Трампа отстранила делать двух главных руководителей служб безопасности USAID после того, как те отказались передать секретные материалы в зонах ограниченного доступа инспекционным командам Маска. Об этом медиа рассказали неназванные бывший и действующий американские чиновники.

Экс-чиновник заявил, что 1 февраля сотрудники DOGE в конце концов получили доступ к секретной информации, в том числе разведывательным отчетам.

AP отмечает, что у сотрудников Маска не было необходимого допуска к этим данным, поэтому двое сотрудников службы безопасности USAID (Джон Уорхиз и его заместитель Брайан Макгилл) были юридически обязаны отказать в таком доступе.

Накануне, также 1 февраля, DOGE в Министерстве юстиции получила доступ к конфиденциальной информации, включая платежные системы социальной программы Social Security и медицинское страхование Medicare.

Маск создал DOGE в сотрудничестве с новой администрацией Трампа, заявленная цель Департамента – найти пути для увольнения федеральных чиновников, сокращения программ и регуляций.

США является крупнейшим в мире донором гуманитарной помощи, Агентство USAID распределяло такую поддержку более чем в 100 странах мира.