Зеленский: Часть программ США будут выполняться на средства Украины, будем говорить с ЕС
Некоторые критически важные программы, приостановленные из-за временной заморозки финансирования США, будут выполняться на средства Украины. Также на этот счет государство будет вести переговоры с европейскими партнерами, сообщил президент Владимир Зеленский .
"Сегодня был уже первоначальный доклад чиновников и команды Офиса – [министра развития общин и территорий] Алексея Кулебы и [замглавы ОП] Виктора Никиты – относительно критически важных программ, которые сейчас приостановлены, а раньше финансировались за счет американской поддержки. Некоторые ключевые вещи я уже поручил делать за внутренние наши средства, а также говорить с европейцами", – рассказал глава государства.
Во-первых, речь идет об энергетических программах относительно распределенной генерации и других программах устойчивости для украинских общин.
Во-вторых, это касается ветеранских проектов в регионах и общинах: ветеранские хабы, линии поддержки, помощь в создании собственных бизнесов ветеранам.
В третьих, речь идет о строительстве пунктов пропуска на границе во взаимодействии с партнерами.
"Новые современные пункты пропуска для того, чтобы экономическая активность была быстрее, а работа таможенников – более прозрачной. В частности, это проекты в портах. Реально – экономическая безопасность", – отметил Зеленский.
По его словам, Украина будет искать вышеперечисленные проекты "больший внутренний ресурс".
Президент отметил, что также есть определенные вопросы по линии Министерства здравоохранения и в области кибербезопасности.
Глава государства поручил продолжать аудит приостановленных направлений помощи США. По его мнению, именно на гуманитарных, безопасных и социальных направлениях должно быть больше украинской и европейской активности.
"Чтобы сейчас, пока идет наработка новой американской политики, мы поддержали людей", – пояснил Зеленский.
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