Медиа США заявили об отмене заморозки федеральных программ. У Трампа опровергают

"Распоряжения президента по федеральному финансированию остаются в полной силе и будут неукоснительно выполняться", – заявила спикер Белого дома

Дональд Трамп (Фото: ALLISON ROBBERT / EPA)

Управление Белого дома по менеджменту и бюджету отменило документ о заморозке финансирования помощи по федеральным программам. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на меморандум, полученный от чиновника администрации Дональда Трампа. Однако в команде президента отрицают "размораживание".

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В новом документе, который получили медиа, говорится, что меморандум по заморозке финансирования федеральных программ упраздняется.

Однако спикер Белого Дома Каролин Ливитт написала в X, что отмена меморандума не аннулирует заморозку федерального финансирования.

По ее словам, документ отменили, чтобы "положить конец любой путанице, вызванной судебным запретом". Днем 28 января федеральная судья Лорен Алихан временно заблокировала решение администрации Трампа о замораживании программ.

"Распоряжения президента по федеральному финансированию остаются в полной силе и будут неукоснительно выполняться", – заявила Ливитт.

Среди прочего, в отмененном меморандуме M-25-13 говорилось о паузе финансирование гуманитарной помощи США другим странам, в том числе Украине. Делалось это для "переоценки и реорганизации" такой поддержки. Издание The Washington Post со ссылкой на экспертов по бюджету пишет, что исполнительные указы Трампа, в частности по приостановке иностранной помощи, похоже, остаются в силе.

Во внутренней политике, в частности, приостановка финансирования касается программ по разнообразию, равенству, инклюзивности и зеленой политике.

В то же время, этот меморандум не касается индивидуальных программ помощи, например, талонов на еду и медицинского страхования.

CNN отмечает, что советники Белого дома обвинили СМИ в возникновении путаницы в отношении меморандума, но в то же время администрация получила "поток звонков" от законодателей и госслужащих с вопросами о влиянии документа на их родные штаты.