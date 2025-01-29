В США судья заблокировала решение Трампа о заморозке федеральных грантов и ссуд

В Белом доме заявили, что решение остановить ссуды и гранты было необходимым для того, чтобы обеспечить соответствие расходов указам Трампа

Дональд Трамп (Фото: Will Oliver/EPA)

Во вторник судья временно заблокировала решение администрации президента Соединенных Штатов Дональда Трампа о замораживании федеральных грантов и ссуд, пока Белый дом проводит проверку. Об этом сообщило агентство Associated Press.

Этот приказ завершил наиболее хаотичный день для правительства США с момента возвращения Трампа в должность, когда неопределенность относительно важного финансового пути вызвала панику и путаницу среди штатов, школ и организаций, которые полагаются на триллионы долларов из Вашингтона.

Окружная судья США Лорен Алихан заблокировала замораживание финансирования всего за несколько минут до того, как оно должно было вступить в силу. Административная приостановка, вызванная иском некоммерческих групп, получающих федеральные деньги, продлится до обеда понедельника, 3 февраля. На утро того же дня назначено еще одно судебное заседание для рассмотрения этого вопроса.

Представители Белого дома заявили, что решение остановить ссуды и гранты было необходимым для того, чтобы обеспечить соответствие расходов недавним блиц-указам Трампа.

Американский президент хочет увеличить добычу ископаемого топлива, отменить защиту трансгендерных людей и покончить с усилиями, направленными на обеспечение разнообразия, равенства и инклюзивности.

Но нечетко сформулированный меморандум, опубликованный Административно-бюджетным управлением, в сочетании с неполными ответами от Белого дома в течение дня заставил законодателей, государственных служащих и рядовых американцев выяснять, на какие программы повлияет приостановка. Даже временные перерывы в финансировании могут повлечь за собой освобождение или задержки предоставления государственных услуг.

Демократы утверждали, что президент не имеет права в одностороннем порядке прекращать тратить деньги, выделенные Конгрессом. Через несколько минут после того, как Алихан вынесла свое решение, генеральные прокуроры-демократы из 22 штатов и округа Колумбия подали собственный иск, чтобы заблокировать и навсегда сделать невозможным прекращение администрацией федерального финансирования.

"Нет сомнений, что эта политика безрассудна, опасна, незаконна и неконституционна", – заявила генеральный прокурор Нью-Йорка Летиция Джеймс.

21 января 2025 года президент США Трамп приказал приостановить всю внешнюю помощь от Штатов на 90 дней. По его словам, помощь другим странам во многих случаях противоречит американским ценностям.

Голос Америки со ссылкой на информацию от Пентагона сообщил, что военной помощи для Украины это не касается.

28 января президент Зеленский поручил чиновникам подать отчеты о гуманитарных программах американской поддержки, которые были приостановлены. Финансирование частично могут распределиться между Украиной и иностранными партнерами.