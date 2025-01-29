В США судья заблокировала решение Трампа о заморозке федеральных грантов и ссуд
Во вторник судья временно заблокировала решение администрации президента Соединенных Штатов Дональда Трампа о замораживании федеральных грантов и ссуд, пока Белый дом проводит проверку. Об этом сообщило агентство Associated Press.
Этот приказ завершил наиболее хаотичный день для правительства США с момента возвращения Трампа в должность, когда неопределенность относительно важного финансового пути вызвала панику и путаницу среди штатов, школ и организаций, которые полагаются на триллионы долларов из Вашингтона.
Окружная судья США Лорен Алихан заблокировала замораживание финансирования всего за несколько минут до того, как оно должно было вступить в силу. Административная приостановка, вызванная иском некоммерческих групп, получающих федеральные деньги, продлится до обеда понедельника, 3 февраля. На утро того же дня назначено еще одно судебное заседание для рассмотрения этого вопроса.
Представители Белого дома заявили, что решение остановить ссуды и гранты было необходимым для того, чтобы обеспечить соответствие расходов недавним блиц-указам Трампа.
Американский президент хочет увеличить добычу ископаемого топлива, отменить защиту трансгендерных людей и покончить с усилиями, направленными на обеспечение разнообразия, равенства и инклюзивности.
Но нечетко сформулированный меморандум, опубликованный Административно-бюджетным управлением, в сочетании с неполными ответами от Белого дома в течение дня заставил законодателей, государственных служащих и рядовых американцев выяснять, на какие программы повлияет приостановка. Даже временные перерывы в финансировании могут повлечь за собой освобождение или задержки предоставления государственных услуг.
Демократы утверждали, что президент не имеет права в одностороннем порядке прекращать тратить деньги, выделенные Конгрессом. Через несколько минут после того, как Алихан вынесла свое решение, генеральные прокуроры-демократы из 22 штатов и округа Колумбия подали собственный иск, чтобы заблокировать и навсегда сделать невозможным прекращение администрацией федерального финансирования.
"Нет сомнений, что эта политика безрассудна, опасна, незаконна и неконституционна", – заявила генеральный прокурор Нью-Йорка Летиция Джеймс.
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