У США суддя заблокувала рішення Трампа про замороження федеральних грантів та позик

У Білому домі заявили, що рішення зупинити позики та гранти було необхідним для того, щоб забезпечити відповідність витрат указам Трампа

Дональд Трамп (Фото: Will Oliver/EPA)

У вівторок суддя тимчасово заблокувала рішення адміністрації президента Сполучених Штатів Дональда Трампа про заморожування федеральних грантів і позик, поки Білий дім проводить перевірку. Про це повідомило агентство Associated Press.

Цей наказ завершив найбільш хаотичний день для уряду США з моменту повернення Трампа на посаду, коли невизначеність щодо важливого фінансового шляху спричинила паніку та плутанину серед штатів, шкіл та організацій, які покладаються на трильйони доларів із Вашингтона.

Окружна суддя США Лорен Аліхан заблокувала заморожування фінансування всього за кілька хвилин до того, як воно повинно було набути чинності. Адміністративне призупинення, спричинене позовом некомерційних груп, які отримують федеральні гроші, триватиме до обіду понеділка, 3 лютого. На ранок того самого дня призначено ще одне судове засідання для розгляду цього питання.

Представники Білого дому заявили, що рішення зупинити позики та гранти було необхідним для того, щоб забезпечити відповідність витрат нещодавнім бліцуказам Трампа.

Американський президент хоче збільшити видобуток викопного палива, скасувати захист трансгендерних людей і покласти край зусиллям, спрямованим на забезпечення різноманітності, рівності та інклюзивності.

Але нечітко сформульований меморандум, опублікований Адміністративно-бюджетним управлінням, у поєднанні з неповними відповідями від Білого дому протягом дня змусив законодавців, державних службовців і пересічних американців з’ясовувати, на які програми вплине призупинення. Навіть тимчасові перерви у фінансуванні можуть спричинити звільнення чи затримки надання державних послуг.

Демократи стверджували, що президент не має права в односторонньому порядку припиняти витрачати гроші, виділені Конгресом. Через кілька хвилин після того, як Аліхан винесла своє рішення, генеральні прокурори-демократи з 22 штатів і округу Колумбія подали власний позов, щоб заблокувати й назавжди унеможливити припинення адміністрацією федерального фінансування.

"Немає сумнівів, що ця політика є безрозсудною, небезпечною, незаконною та неконституційною", – заявила генеральна прокурорка Нью-Йорка Летиція Джеймс.

21 січня 2025 року президент США Трамп наказав призупинити всю зовнішню допомогу від Штатів на 90 днів. За його словами, допомога іншим країнам у багатьох випадках суперечить американським цінностям.

Голос Америки з посиланням на інформацію від Пентагону повідомив, що військової допомоги для України це не стосується.

28 січня президент Зеленський доручив урядовцям подати звіти щодо гуманітарних програм американської підтримки, які були призупинені. Фінансування частково можуть розподілити між Україною та іноземними партнерами.