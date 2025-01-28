Rеuters: Правозахисники готують позов проти указу Трампа про заборону трансгендерів в армії

Військові армії США (Фото: x.com/DeptofDefense)

Проти указу президента США Дональда Трампа про заборону трансгендерів в армії готуються подати позов до суду. Про це повідомляє Rеuters із посиланням на співрозмовника, знайомого із ситуацією.

Позов готують правозахисні організації GLAD Law та Національний центр із прав лесбійок (NCLR). Наголошується, що це перший юридичний виклик "консервативному порядку денному" Трампа у Пентагоні.

Як повідомив анонімний співрозмовник, у позові стверджується, що указ президента порушує гарантії рівності, передбачені Конституцією США.

"Указ президента Трампа є образою хоробрості та служби трансгендерних військовослужбовців. Як у нас можуть бути військові, які захищають усіх американців, якщо вони не визнають і не поважають усіх американців?" – заявив сенатор Енді Кім.

За даними Міноборони США, армія країни налічує близько 1,3 млн чинних військовослужбовців. За інформацією правозахисників, приблизно 15 000 трансгендерів перебувають в американській армії.

20 січня 2025 року Трамп в інавгураційній промові оголосив, що в Сполучених Штатах буде введена політика, якою визнаватимуться лише два гендери – чоловік і жінка.

27 січня Трамп підписав указ, яким заборонив трансгендерів в армії та наказав повернути до служби одну категорію військових. За його словами, чоловік, який ідентифікує себе з жінкою, "не відповідає скромності та безкорисливості, необхідним від військовослужбовця".