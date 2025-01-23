Суд тимчасово заблокував указ Трампа про громадянство. Президент хоче подати апеляцію

Суддя заявив, що не бачив такого "неконституційного указу" за чотири десятиліття своєї практики

Дональд Трамп (Фото: EPA)

Окружний суддя США із Сіетла Джон Коенур видав тимчасовий заборонний судовий наказ щодо указу президента США Дональда Трампа про обмеження отримання громадянства за правом народження. Президент та Мін'юст пообіцяли подати апеляцію, передають CNN та Reuters.

Постанову судді було оголошено після короткого слухання 23 січня. Документ на 14 днів забороняє застосування політики Трампа по всій країні, доки суддя розглядає питання щодо винесення довгострокової попередньої заборони.

"Мені важко зрозуміти, як член колегії адвокатів може однозначно заявити, що цей указ є конституційним. Це просто розуму незбагненно", – сказав суддя адвокату Міністерства юстиції США, який захищає указ Трампа.

Він зазначив, що працює в суді понад 40 років і не може згадати подібний "неконституційний указ".

Водночас Трамп з Овального кабінету заявив, що планує подати апеляцію на рішення судді.

"Зрозуміло, ми подамо апеляцію. Вони представили це певному судді в Сіетлі, я думаю, так? І жодних сюрпризів із цим суддею немає", – сказав американський президент.

У Мін'юсті повідомили, що "рішуче захищатимуть" дії виконавчої влади. Представник відомства заявив, що "з нетерпінням чекає на можливість" представити суду та американцям вичерпні аргументи по суті справи.

20 січня Трамп підписав указ, який обмежує автоматичне громадянство США для дітей нелегалів та "візових туристів".

21 січня штати почали подавати перші судові позови проти цього указу.

22 січня 22 штати США звернулися до суду з позовами, в яких стверджувалося, що указ Трампа порушує 14 поправку до Конституції, яка дає конституційне право на громадянство всім дітям, народженим у США.