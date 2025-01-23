Суд временно заблокировал указ Трампа о гражданстве. Президент хочет подать апелляцию

Судья заявил, что не видел более "неконституционного указа" за четыре десятилетия своей практики

Дональд Трамп (Фото: EPA)

Окружной судья США из Сиэтла Джон Коэнур издал временный запретительный судебный приказ в отношении указа президента США Дональда Трампа об ограничении получения гражданство по праву рождения. Президент и Минюст пообещали подать апелляцию, передают CNN и Reuters.

Постановление судьи было объявлено после короткого слушания 23 января. Документ на 14 дней запрещает применение политики Трампа по всей стране, пока судья рассматривает вопрос о вынесении долгосрочного предварительного запрета.

"Мне трудно понять, как член коллегии адвокатов может однозначно заявить, что этот указ является конституционным. Это просто уму непостижимо", — сказал судья адвокату Министерства юстиции США, защищающему указ Трампа.

Он отметил, что работает в суде больше 40 лет и не может вспомнить подобного "неконституционного указа".

В то же время Трамп из Овального кабинета заявил, что планирует подать апелляцию на решение судьи.

"Разумеется, мы подадим апелляцию. Они представили это определенному судье в Сиэтле, я полагаю, да? И никаких сюрпризов с этим судьей нет", – сказал американский президент.

В Минюсте сообщили, что будут "решительно защищать" действия исполнительной власти. Представитель ведомства заявил, что "с нетерпением ждет возможности" представить суду и американцам исчерпывающие аргументы по существу дела.

20 января Трамп подписал указ, который ограничивает автоматическое гражданство США для детей нелегалов и "визовых туристов".

21 января штаты начали подавать первые судебные иски против этого указа.

22 января 22 штата США обратились в суд с исками, в которых утверждалось, что указ Трампа нарушает 14-ю поправку к Конституции, которая дает конституционное право на гражданство всем детям, рожденным в США.