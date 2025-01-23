Трамп подписал указ и разрешил рассекретить файлы убийства Кеннеди

Дональд Трамп (Фото: EPA)

Президент США Дональд Трамп разрешил рассекретить файлы об убийстве 35-го американского президента Джона Кеннеди и еще нескольких лиц. 23 января он подписал соответствующий указ, передает Reuters со ссылкой на помощника Трампа.

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Документ также позволяет рассекретить файлы убийства брата Джона Кеннеди, сенатора Роберта Кеннеди и лидера движения за гражданские права преподобного доктора Мартина Лютера Кинга-младшего.

Справка. Джон Кеннеди был убит 22 ноября 1963 года в Далласе (штат Техас). Его смертельно ранили из винтовки, когда он вместе со своей женой Жаклин ехал в президентском лимузине по Элм-стрит.



Его брат Роберт Кеннеди умер 6 июня 1968 после покушения Сирхана Бишары Сирхана 5 июня. В него выстрелили сразу после речи по поводу победы на предварительных выборах в штате Калифорния.



Мартин Лютер Кинг был застрелен 4 апреля 1968 года из винтовки Remington Model 760, когда стоял на балконе в мотеле "Лорейн"в Мемфисе (штат Теннеси). Сила выстрела была такова, что с Кинга сорвало галстук.

21 января Трамп действительно переименовал Мексиканский залив в Американский.

22 января были освобождены свыше 200 участников штурма Капитолия после соответствующего указа Трампа. Полиция недовольна помилованием.

23 января Трамп подписал указ о признании хуситов террористической организацией. В 2021 году он уже подписывал аналогичный закон, который был отменен Байденом.