Трамп подписал указ и разрешил рассекретить файлы убийства Кеннеди
Президент США Дональд Трамп разрешил рассекретить файлы об убийстве 35-го американского президента Джона Кеннеди и еще нескольких лиц. 23 января он подписал соответствующий указ, передает Reuters со ссылкой на помощника Трампа.
Документ также позволяет рассекретить файлы убийства брата Джона Кеннеди, сенатора Роберта Кеннеди и лидера движения за гражданские права преподобного доктора Мартина Лютера Кинга-младшего.
Справка. Джон Кеннеди был убит 22 ноября 1963 года в Далласе (штат Техас). Его смертельно ранили из винтовки, когда он вместе со своей женой Жаклин ехал в президентском лимузине по Элм-стрит.
Его брат Роберт Кеннеди умер 6 июня 1968 после покушения Сирхана Бишары Сирхана 5 июня. В него выстрелили сразу после речи по поводу победы на предварительных выборах в штате Калифорния.
Мартин Лютер Кинг был застрелен 4 апреля 1968 года из винтовки Remington Model 760, когда стоял на балконе в мотеле "Лорейн"в Мемфисе (штат Теннеси). Сила выстрела была такова, что с Кинга сорвало галстук.
Его брат Роберт Кеннеди умер 6 июня 1968 после покушения Сирхана Бишары Сирхана 5 июня. В него выстрелили сразу после речи по поводу победы на предварительных выборах в штате Калифорния.
Мартин Лютер Кинг был застрелен 4 апреля 1968 года из винтовки Remington Model 760, когда стоял на балконе в мотеле "Лорейн"в Мемфисе (штат Теннеси). Сила выстрела была такова, что с Кинга сорвало галстук.
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