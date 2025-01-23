Трамп підписав указ і дозволив розсекретити файли вбивства Кеннеді

Дональд Трамп (Фото: EPA)

Президент США Дональд Трамп дозволив розсекретити файли про вбивство 35-го американського президента Джона Кеннеді та ще кількох осіб. 23 січня він підписав відповідний указ, передає Reuters із посиланням на помічника Трампа.

Документ також дозволяє розсекретити файли вбивства брата Джона Кеннеді, сенатора Роберта Кеннеді та лідера руху за громадянські права преподобного доктора Мартіна Лютера Кінга-молодшого.

Довідка. Джона Кеннеді було вбито 22 листопада 1963 року в Далласі (штат Техас). Його смертельно поранили з гвинтівки, коли він разом зі своєю дружиною Жаклін їхав у президентському лімузині Елм-стріт.



Його брат Роберт Кеннеді помер 6 червня 1968 року після замаху Сірхана Бішари Сірхана 5 червня. У нього вистрілили відразу після промови з приводу перемоги на попередніх виборах у штаті Каліфорнія.



Мартін Лютер Кінг був застрелений 4 квітня 1968 з гвинтівки Remington Model 760, коли стояв на балконі в мотелі "Лорейн" у Мемфісі (штат Теннесі). Сила пострілу була такою, що з Кінга зірвало краватку.

21 січня Трамп дійсно перейменував Мексиканську затоку на Американську.

22 січня було звільнено понад 200 учасників штурму Капітолію після відповідного указу Трампа. Поліція незадоволена помилуванням.

23 січня Трамп підписав указ про визнання хуситів терористичною організацією. 2021 року він уже підписував аналогічний закон, який було скасовано Байденом.