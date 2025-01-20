Трамп: Відсьогодні у США існуватимуть тільки два гендери – чоловіки та жінки
Дональд Трамп (Фото: ЕРА / Chip Somodevilla)

47-й президент США Дональд Трамп в інавгураційній промові оголосив, що у Сполучених Штатах буде запроваджено політику, якою визнаватимуться тільки два гендери – чоловік та жінка.

"Ми побудуємо суспільство, яке ґрунтується на досягненнях та засадах меритократії. Відсьогодні це буде офіційна політика Сполучених Штатів Америки. Відповідно до цієї політики, існуватиме тільки два гендери – чоловіки та жінки", – сказав він.

Меритократія – це засада управління, згідно з якою керівні посади повинні посідати більш здатні люди, незалежно від соціального або економічного походження.

У промові Трамп також анонсував підписання "історичних" указів. Зокрема, він встановить режим надзвичайної ситуації на південному кордоні США. Також Трамп має намір визнати міжнародні картелі терористичними організаціями.

  • Раніше Трамп заявляв, що після вступу на посаду планує підписати "рекордну" кількість указів.
  • LIGA.net веде хроніку, присвячену інавгурації Трампа та подіям довкола. Більше новин на цю тему читайте тут.
Читайте також
Планета Трампа. Що чекає на Америку та світ у наступні чотири роки
сшадональд трампгендерінавгурація