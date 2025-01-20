Трамп: Відсьогодні у США існуватимуть тільки два гендери – чоловіки та жінки

Дональд Трамп (Фото: ЕРА / Chip Somodevilla)

47-й президент США Дональд Трамп в інавгураційній промові оголосив, що у Сполучених Штатах буде запроваджено політику, якою визнаватимуться тільки два гендери – чоловік та жінка.

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"Ми побудуємо суспільство, яке ґрунтується на досягненнях та засадах меритократії. Відсьогодні це буде офіційна політика Сполучених Штатів Америки. Відповідно до цієї політики, існуватиме тільки два гендери – чоловіки та жінки", – сказав він.

Меритократія – це засада управління, згідно з якою керівні посади повинні посідати більш здатні люди, незалежно від соціального або економічного походження.

У промові Трамп також анонсував підписання "історичних" указів. Зокрема, він встановить режим надзвичайної ситуації на південному кордоні США. Також Трамп має намір визнати міжнародні картелі терористичними організаціями.

Раніше Трамп заявляв, що після вступу на посаду планує підписати "рекордну" кількість указів.

LIGA.net веде хроніку, присвячену інавгурації Трампа та подіям довкола. Більше новин на цю тему читайте тут.