Трамп: Відсьогодні у США існуватимуть тільки два гендери – чоловіки та жінки
47-й президент США Дональд Трамп в інавгураційній промові оголосив, що у Сполучених Штатах буде запроваджено політику, якою визнаватимуться тільки два гендери – чоловік та жінка.
"Ми побудуємо суспільство, яке ґрунтується на досягненнях та засадах меритократії. Відсьогодні це буде офіційна політика Сполучених Штатів Америки. Відповідно до цієї політики, існуватиме тільки два гендери – чоловіки та жінки", – сказав він.
Меритократія – це засада управління, згідно з якою керівні посади повинні посідати більш здатні люди, незалежно від соціального або економічного походження.
У промові Трамп також анонсував підписання "історичних" указів. Зокрема, він встановить режим надзвичайної ситуації на південному кордоні США. Також Трамп має намір визнати міжнародні картелі терористичними організаціями.
- Раніше Трамп заявляв, що після вступу на посаду планує підписати "рекордну" кількість указів.
- LIGA.net веде хроніку, присвячену інавгурації Трампа та подіям довкола. Більше новин на цю тему читайте тут.