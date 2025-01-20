Трамп: С сегодняшнего дня в США будут существовать только два гендера – мужчины и женщины

Дональд Трамп (Фото: ЕРА / Chip Somodevilla)

47-й президент США Дональд Трамп в инаугурационной речи объявил, что в Соединенных Штатах будет введена политика, которой будут признаваться только два гендера – мужчина и женщина.

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"Мы построим общество, основывающееся на достижениях и принципах меритократии. Отныне это будет официальная политика Соединенных Штатов Америки. Согласно этой политике, будет существовать только два гендера – мужчины и женщины", – сказал он.

Меритократия – это основа управления, согласно которой руководящие должности должны занимать более способные люди, независимо от социального или экономического происхождения.

В речи Трамп также анонсировал подписание "исторических" указов. В частности, он установит режим чрезвычайной ситуации на южной границе США. Также Трамп намерен признать международные картели террористическими организациями.

Ранее Трамп заявлял, что после вступления в должность планирует подписать "рекордное" количество указов.

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