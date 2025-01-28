Rеuters: Правозащитники готовят иск против указа Трампа о запрете трансгендеров в армии

Военные армии США (Фото: x.com/DeptofDefense)

Против указа президента США Дональда Трампа о запрете трансгендеров в армии готовятся подать иск в суд. Об этом сообщает Rеuters со ссылкой на собеседника, знакомого с ситуацией.

Иск готовят правозащитные организации GLAD Law и Национальный центр по правам лесбиянок (NCLR). Отмечается, что это первый юридический вызов "консервативной повестки дня" Трампа в Пентагоне.

Как сообщил анонимный собеседник, в иске утверждается, что указ президента нарушает гарантии равенства, которые предусмотрены Конституцией США.

"Указ президента Трампа является оскорблением храбрости и службы трансгендерных военнослужащих. Как у нас могут быть военные, защищающие всех американцев, если они не признают и не уважают всех американцев?" – заявил сенатор Энди Ким.

По данным Минобороны США, армия страны насчитывает около 1,3 млн действующих военнослужащих. По информации правозащитников, примерно 15 000 трансгендеров числятся в американской армии.

20 января 2025 года Трамп в инаугурационной речи объявил, что в Соединенных Штатах будет введена политика, которой будут признаваться только два гендера – мужчина и женщина.

27 января Трамп подписал указ, которым запретил трансгендеров в армии и приказал вернуть к службе одну категорию военных. По его словам, мужчина, идентифицирующий себя с женщиной, "не соответствует скромности и бескорыстию, требуемым от военнослужащего".