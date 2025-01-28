Трамп запретил трансгендеров в армии и приказал вернуть к службе одну категорию военных

Шеврон ВВС США (Фото: ЕРА/ANNA SZILAGYI)

Президент США Дональд Трамп подписал указы об отмене принципа DEI (разнообразие, справедливость и инклюзивность) в американской армии, а также о реабилитации военнослужащих, уволенных за отказ вакцинироваться против COVID-19 во время пандемии. Соответствующие документы размещены на сайте Белого дома.

В первом указе отмечается, что "в соответствии с военной миссией и многолетней политикой министерства обороны, выражение фальшивой гендерной идентичности, не соответствующей полу лица, не может удовлетворить строгие стандарты, необходимые для военной службы".

Указ запрещает использование "изобретенных" местоимений в армии, однако не дает четкого ответа на ключевые вопросы. В частности, непонятно, разрешат ли трансгендерным военнослужащим оставаться на службе и если их будут исключать, то как это будет происходить.

Во втором приказе отмечается, что требование по вакцинации от COVID-19 стало "несправедливым, чрезмерным и совершенно ненужным бременем для наших военнослужащих".

"Более того, армия несправедливо увольняла тех, кто отказался от вакцинации, независимо от лет службы на благо нашей страны, не предоставив многим из них должного освобождения от этой обязанности. Федеральное правительство до сих пор не приняло надлежащих мер по исправлению ошибочных увольнений", – говорится в сообщении.

Указ предусматривает восстановление на службе военнослужащих, уволенных из-за отказа от вакцинации против COVID-19, по их желанию. Вернувшиеся смогут восстановить предыдущий ранг и получить всю задолженную зарплату, льготы и компенсации.

Также разрешается возвращение лиц, добровольно покинувших службу из-за нежелания вакцинироваться, без влияния на их статус, ранг или оплату. Отдельные дисциплинарные или административные действия, предусмотренные законом, остаются в силе.

20 января 2025 года Трамп в инаугурационной речи объявил, что в Соединенных Штатах будет введена политика, которой будут признаваться только два гендера – мужчина и женщина.

27 января министр обороны США Пит Хегсет объявил, что в ведомстве отменяется принцип DEI.