Зеленський доручив подати звіти щодо програм, зупинених США. Будуть шукати фінансування
Президент Володимир Зеленський доручив урядовцям подати звіти щодо гуманітарних програм американської підтримки, які були призупинені. Фінансування частково можуть розподілити між Україною та іноземними партнерами, зазначив він у вечірньому відеозверненні.
За словами Зеленського, майже всі програми йшли не через уряд України, а через громади та різні організації. Віцепрем'єр-міністр з відновлення – міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба разом з іншими урядовцями вже з’ясовують, які програми в дефіциті наразі.
"Визначимо, які з них критичні та потребують рішень уже зараз. Частину такого фінансування можемо забезпечити завдяки нашим державним фінансам, частину – обговоримо з європейцями та американцями. Це стосується багатьох сфер – від зв’язку, цифровізації до підтримки ветеранів, шкіл, лікарень та відбудови", – підкреслив президент.
Зеленський зазначив, що деталі програм не були державною справою, але урядовці представлять президенту пріоритетні з них. Насамперед йдеться про ті, що стосуються дітей, ветеранів та захисту інфраструктури.
"Пріоритетні речі ми обов’язково підтримаємо", – підкреслив український лідер.
- 21 січня 2025 року президент США Трамп наказав призупинити всю зовнішню допомогу від Штатів на 90 днів. За його словами, допомога іншим країнам у багатьох випадках суперечить американським цінностям.
- 23 січня Голос Америки з посиланням на інформацію від Пентагону повідомив, що військової допомоги для України це не стосується.
- 27 січня Верещук заявила, що Офіс президента говоритиме з США, щоб відновити фінансування за USAID.
- 28 січня США призупинили ключову програму для українських біженців U4U.