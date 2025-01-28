Зеленський доручив подати звіти щодо програм, зупинених США. Будуть шукати фінансування

Володимир Зеленський (Фото: ОП)

Президент Володимир Зеленський доручив урядовцям подати звіти щодо гуманітарних програм американської підтримки, які були призупинені. Фінансування частково можуть розподілити між Україною та іноземними партнерами, зазначив він у вечірньому відеозверненні.

За словами Зеленського, майже всі програми йшли не через уряд України, а через громади та різні організації. Віцепрем'єр-міністр з відновлення – міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба разом з іншими урядовцями вже з’ясовують, які програми в дефіциті наразі.

"Визначимо, які з них критичні та потребують рішень уже зараз. Частину такого фінансування можемо забезпечити завдяки нашим державним фінансам, частину – обговоримо з європейцями та американцями. Це стосується багатьох сфер – від зв’язку, цифровізації до підтримки ветеранів, шкіл, лікарень та відбудови", – підкреслив президент.

Зеленський зазначив, що деталі програм не були державною справою, але урядовці представлять президенту пріоритетні з них. Насамперед йдеться про ті, що стосуються дітей, ветеранів та захисту інфраструктури.

"Пріоритетні речі ми обов’язково підтримаємо", – підкреслив український лідер.

21 січня 2025 року президент США Трамп наказав призупинити всю зовнішню допомогу від Штатів на 90 днів. За його словами, допомога іншим країнам у багатьох випадках суперечить американським цінностям.

23 січня Голос Америки з посиланням на інформацію від Пентагону повідомив, що військової допомоги для України це не стосується.

27 січня Верещук заявила, що Офіс президента говоритиме з США, щоб відновити фінансування за USAID.

28 січня США призупинили ключову програму для українських біженців U4U.