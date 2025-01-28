Зеленский поручил дать отчеты о программах, остановленных США. Будут искать финансирование

Владимир Зеленский (Фото: ОП)

Президент Владимир Зеленский поручил чиновникам подать отчеты о гуманитарных программах американской поддержки, которые были приостановлены. Финансирование частично может быть разделено между Украиной и иностранными партнерами, отметил он в вечернем видеообращении.

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По словам Зеленского, почти все программы шли не через правительство Украины, а через общины и разные организации. Вице-премьер-министр по восстановлению – министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба вместе с другими чиновниками уже выясняют, какие программы в дефиците сейчас.

"Определим, какие из них критичны и нуждаются в решениях уже сейчас. Часть такого финансирования можем обеспечить благодаря нашим государственным финансам, часть – обсудим с европейцами и американцами. Это касается многих сфер – от связи, цифровизации до поддержки ветеранов, школ, больниц и восстановления", – подчеркнул президент.

Зеленский отметил, что детали программ не были государственным делом, но чиновники представят президенту приоритетные из них. В первую очередь речь идет о том, что касается детей, ветеранов и защиты инфраструктуры.

"Приоритетные вещи мы обязательно поддержим", – подчеркнул украинский лидер.

21 января 2025 г. президент США Трамп приказал приостановить всю внешнюю помощь от Штатов на 90 дней. По его словам, помощь другим странам во многих случаях противоречит американским ценностям.

23 января Голос Америки со ссылкой на информацию от Пентагона сообщил, что военной помощи для Украины это не касается.

27 января Верещук заявила, что офис президента будет говорить с США, чтобы возобновить финансирование по USAID.

28 января США приостановили ключевую программу для украинских беженцев U4U.