Зеленский поручил дать отчеты о программах, остановленных США. Будут искать финансирование
Владимир Зеленский (Фото: ОП)

Президент Владимир Зеленский поручил чиновникам подать отчеты о гуманитарных программах американской поддержки, которые были приостановлены. Финансирование частично может быть разделено между Украиной и иностранными партнерами, отметил он в вечернем видеообращении.

По словам Зеленского, почти все программы шли не через правительство Украины, а через общины и разные организации. Вице-премьер-министр по восстановлению – министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба вместе с другими чиновниками уже выясняют, какие программы в дефиците сейчас.

"Определим, какие из них критичны и нуждаются в решениях уже сейчас. Часть такого финансирования можем обеспечить благодаря нашим государственным финансам, часть – обсудим с европейцами и американцами. Это касается многих сфер – от связи, цифровизации до поддержки ветеранов, школ, больниц и восстановления", – подчеркнул президент.

Зеленский отметил, что детали программ не были государственным делом, но чиновники представят президенту приоритетные из них. В первую очередь речь идет о том, что касается детей, ветеранов и защиты инфраструктуры.

"Приоритетные вещи мы обязательно поддержим", – подчеркнул украинский лидер.

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