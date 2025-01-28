Зеленский поручил дать отчеты о программах, остановленных США. Будут искать финансирование
Президент Владимир Зеленский поручил чиновникам подать отчеты о гуманитарных программах американской поддержки, которые были приостановлены. Финансирование частично может быть разделено между Украиной и иностранными партнерами, отметил он в вечернем видеообращении.
По словам Зеленского, почти все программы шли не через правительство Украины, а через общины и разные организации. Вице-премьер-министр по восстановлению – министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба вместе с другими чиновниками уже выясняют, какие программы в дефиците сейчас.
"Определим, какие из них критичны и нуждаются в решениях уже сейчас. Часть такого финансирования можем обеспечить благодаря нашим государственным финансам, часть – обсудим с европейцами и американцами. Это касается многих сфер – от связи, цифровизации до поддержки ветеранов, школ, больниц и восстановления", – подчеркнул президент.
Зеленский отметил, что детали программ не были государственным делом, но чиновники представят президенту приоритетные из них. В первую очередь речь идет о том, что касается детей, ветеранов и защиты инфраструктуры.
"Приоритетные вещи мы обязательно поддержим", – подчеркнул украинский лидер.
- 21 января 2025 г. президент США Трамп приказал приостановить всю внешнюю помощь от Штатов на 90 дней. По его словам, помощь другим странам во многих случаях противоречит американским ценностям.
- 23 января Голос Америки со ссылкой на информацию от Пентагона сообщил, что военной помощи для Украины это не касается.
- 27 января Верещук заявила, что офис президента будет говорить с США, чтобы возобновить финансирование по USAID.
- 28 января США приостановили ключевую программу для украинских беженцев U4U.